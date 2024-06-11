真毋湯！2機車騎上台南國道疑是移工 警將追查告發

國1台南麻豆至安定南下路段，今晚有用路人舉報疑有2名移工不明原因騎上國道，警方獲報趕至，兩人已下安定交流道離開，儘管無所獲，警方表示，將持續追查依法告發，可處3千元以上、6千元以下罰鍰。

國道四隊警方表示，是在約今晚6點58分接獲用路人電話通報，有2部機車騎士一前一後行駛國道1號南向麻豆至安定路段路肩，警方調派巡邏車趕往，機車均已先行騎下安定交流道離開國道。

警方表示，依道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，駕駛機慢車誤闖國道者，可處駕駛人3千元以上、6千元以下罰鍰，後續將追查當事人身分依法究辦。