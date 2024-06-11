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口頭道歉沒用！台南神壇擅自「合婚」引眾怒 鹿耳門天后宮蒐證喊告

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南安南區鹿耳門天后宮媽祖指出在不知情情況下「被合婚」，廟方今下午發出最新聲明，強調已蒐集相關證據將採取法律行動。圖／資料照
台南安南區鹿耳門天后宮媽祖指出在不知情情況下「被合婚」，廟方今下午發出最新聲明，強調已蒐集相關證據將採取法律行動。圖／資料照

台南安南區北汕尾鹿耳門天后宮媽祖，日前突遭神壇「玉旨武玄壇」發布一張與關聖帝君的「合婚」海報，且媽祖還被冠夫姓，稱「天上關聖母」，讓許多信眾氣炸，「玉旨武玄壇」臉書粉專更被炎上，緊急關閉。鹿耳門天后宮今則發出最新聲明，已蒐集相關證據，採取法律行動。

鹿耳門天后宮稍早在臉書粉絲專頁發布3點聲明指出，針對武玄壇海報所稱「合婚會香」之事，事前完全不知情，也無授權武玄壇進行此事；武玄壇私自進行「合婚會香」活動，嚴重侵害天后宮聲譽，當天已嚴正抗議，並委由法律顧問蒐集相關證據，將採取法律行動。

鹿耳門天后宮表示，歡迎各方善信大德到天后宮進香參拜，「但勿擅自冒用本宮名義進行公告、宣傳等未經本宮同意之行為。」，廟方也強調，此舉是要捍衛鹿耳門天后宮名譽，同時表明廟方立場，將要求武玄壇公開刊登「書面道歉啟事」，否則不排除依妨害名譽提告。

鹿耳門天后宮臉書粉專今下午發布聲明後，不少信眾也湧入留言支持，「終於硬起來了，支持你們！」、「『天上聖母』中間多了個莫名其妙的姓氏真的讓人無言」、「支持天后宮」、「宗教信仰是自由....但就是不能亂搞」。

「玉旨武玄壇」臉書粉專在事發後則被大批網友、信眾出征，武玄壇工作人員9日活動當天也曾向天后宮口頭道歉，但仍無法平息信眾怒火，武玄壇已緊急關閉臉書粉專。

台南安南區鹿耳門天后宮媽祖指出在不知情情況下「被合婚」，廟方今下午發出最新聲明，強調已蒐集相關證據將採取法律行動。圖／翻攝至鹿耳門天后宮臉書
台南安南區鹿耳門天后宮媽祖指出在不知情情況下「被合婚」，廟方今下午發出最新聲明，強調已蒐集相關證據將採取法律行動。圖／翻攝至鹿耳門天后宮臉書

天后宮 妨害名譽 媽祖

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