廢校變身再生獲獎 嘉縣正義國小獲全球卓越建設獎銀獎

少子化導致學童人數驟減，嘉縣布袋鎮菜舖里正義國小30年前廢校，一度淪為廢墟、治安死角；縣府推動農村再生計畫，活化正義國小廢校空間，代表台灣參與2024全球建築公共工程奧斯卡之稱的全球卓越建設獎（FIABCI World Prixd Excellence Awards）競賽，脫穎而出，拿下最佳環境文化類銀獎。

菜舖社區居民多數是老一輩的阿公阿嬤，社區發展協會理事長蔡吉隆召集居民，將廢校打造成休閒遊憩和療癒功能的綠色魔法校園，結合友善農作的農產地景，推動一系列從田園到餐桌的食農教育，既照顧在地長者，也販售「菜舖好農」產物，成為多功能場域，是獲獎的基石。

農業處表示，活化核心觀念以「社區大家庭」為發想進行改造，其成果也獲園冶獎肯定；周邊環境改善工程採分期分區，空間步道考慮透水、止滑和平整性，保留原有喬木，加強大面積植栽綠覆率，巧妙融合周邊開闊的田間視野，還增設昆蟲屋、攀藤架和根系觀察箱等設施，為生態觀察教育提供良好的棲地環境，也做為社區執行綠色照顧計畫的實作場域，以及藝術家駐校的創作基地。

正義國小建校60多年，在中央、縣府輔導下、地方共同努力成功轉型，現在不僅是「作伙吃有厝味」老人食堂和「菜舖好農」青農基地，還成為學童食農教育的場所。

「菜舖好農」品牌由在地19位青農創立，以正義國小為基地，提供食農教育體驗，包括採集當季蔬果、曬越瓜脯、手作桑葚蜜餞等，若到社區走走，可以從24節氣鐵路公園出發，欣賞百年榕樹，體驗採果樂，最後享用由當季食材料理的風味餐。