中華民國兒老協會捐4194盒營養品 照顧嘉縣心智障礙者

嘉義縣老年人口比率22%，全台第一，老弱身障等社福負擔較重。社團法人中華民國兒童及老人照護協會今年3月捐贈352箱保久乳，今天再加贈4158盒奶粉、營養素等物資，社會局長張翠瑤代表受贈，回贈感謝狀，將物資分送給8家身心障礙福利機構、13家身心障礙團體。

捐贈典禮今天下午在財團法人若竹兒教育基金會附設嘉義縣私立若竹兒智能發展中心舉行，10名心智障礙者一起大跳「黑桃A」，展現學習成效，鼓舞人心，社會局長張翠瑤代表受贈物資，也回贈感謝狀給社團法人中華民國兒童及老人照護協會常務理事劉銀冰。

張翠瑤說，社會局代表受贈物資，將分送給8家身心障礙福利機構、13家身心障礙團體，感謝機關及協會團體照顧身障朋友，也感謝社會善心人士大力支持，改善弱勢族群生活品質，紓解家庭壓力，與政府建立多元夥伴的關係，公私同心協力讓嘉義縣社福網絡更加綿密。

張翠瑤表示，身心障礙者身體機能相較比一般人弱，更需要營養照顧，社福機構及團體資源有限，健康議題更需重視及協助，社團法人中華民國兒童及老人照護協會持續以行動送上關懷與祝福，今年捐贈4158盒營養品，提供身心障礙者營養補給。