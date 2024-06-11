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台南轉運站首例無差別攻擊乘客 黃偉哲：加裝警民連線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示針對公共場合發生無差別的隨機攻擊人的事件，要求全面檢視監視器及研議裝設警民連線系統。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示針對公共場合發生無差別的隨機攻擊人的事件，要求全面檢視監視器及研議裝設警民連線系統。記者吳淑玲／攝影

台南轉運站內上午發生民眾攻擊站內旅客事件，是首度發生，議員指已造成人心惶惶，要求盡速提出因應之道，讓市民有安全等車空間；市長黃偉哲表示，針對公共場合發生無差別的隨機攻擊人的事件，已責成交通局要求經營管理單位必須全面檢視監視器及加裝警民連線，確保民眾安全。公共運輸處表示，會立即連繫警察局安裝警民連線事宜。

市議員林燕祝說，台南市還沒有捷運，但在轉運站就有婦人這種舉動非常恐佈，建議市府趕快用警民連線及裝設監視器，可以在第一時間通知治安機關，若在警察還沒有趕到現場時，加害人已經逃走，監視器可協助趕快捉到人，在台南搭公車都是長輩或學生居多，已讓市民覺得非常恐怖及恐慌 。

黃偉哲說，在台南轉運站發生無差別攻擊等車民眾，對於公共場所的經營管理單位，要全面檢視建立緊急應變的SOP，鄰近的警察派出所也要加強巡邏，場站設施的維護、現場維安以及監視器要再加強，也可研議裝設警民連線，以加強保護市民朋友最基本的措施。

市府交通局公共運輸處表示，台南轉運站委外由鼎漢公司經營，該婦人在候車室踹人後，站務人員馬上就報警，該婦人走到站外又攻擊路人，保全第一時間依SOP處置，確定對方沒有持攻擊武器先予以控制，員警也很快趕到，將情緒異常民眾強制送醫，受波及的民眾幸好也無大礙。

市府交通局也說，將全面督導各轉運站的委外營運業者，應加強相關緊急處置及保護乘客的安全措施；目前全市有5大轉運站，除台南轉運站，還有新營、麻豆、 關廟及今年第4季將啟用的安順轉運站，都會要求落實監視器系統，並建立警民連線。

台南 監視器 警察 黃偉哲

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