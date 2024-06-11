曾幫台智光開協調會 江志銘：選民陳情、絕沒干預決策

台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」今開會，再度爆出警察局105年跟台智光簽約時，要求每年議價，卻遭對方拒絕，台智光不願意談，還在105年6月，找時任議員的民進黨前議員江志銘開協調會，並要求警察局一個月內與台智光協商完成。被點名的江志銘今天受訪表示，當時是接到陳情才幫忙開協調會，絕無干預警察局決策。

對於遭點名，曾經在105年幫台智光召開協調會，前議員江志銘今天接受電訪時，一開始表示，105年不太記得是什麼協調會，不過記者說明今天調查小組會議轉述後，江志銘說，他當時擔任議員，接受選民陳情召開協調會，是請各單位依照自己的職責決定，絕對沒有干預決策。

江志銘表示，當時是台智光來陳情，覺得簽約過程有遇到什麼樣的困難，希望議員協助，所以才開協調會，他就是讓業者與警察局面對面溝通，後續絕對沒有干涉局處的決策，都是請警察局依照相關合約條件簽約，沒有干預一定要准、或不准。