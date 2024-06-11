快訊

牙醫集團遭爆聘海歸密醫「詐領健保至少4000萬」 健保署發聲了

共軍前艦長開快艇闖淡水河 海巡署認疏失開鍘「分署長到雷操手10人」

獨／為2年前不動產投資案？新光人壽傳遭檢調搜索 新壽：會發重訊說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾幫台智光開協調會 江志銘：選民陳情、絕沒干預決策

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨北市前議員江志銘。本報資料照片
民進黨北市前議員江志銘。本報資料照片

台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」今開會，再度爆出警察局105年跟台智光簽約時，要求每年議價，卻遭對方拒絕，台智光不願意談，還在105年6月，找時任議員的民進黨前議員江志銘開協調會，並要求警察局一個月內與台智光協商完成。被點名的江志銘今天受訪表示，當時是接到陳情才幫忙開協調會，絕無干預警察局決策。

對於遭點名，曾經在105年幫台智光召開協調會，前議員江志銘今天接受電訪時，一開始表示，105年不太記得是什麼協調會，不過記者說明今天調查小組會議轉述後，江志銘說，他當時擔任議員，接受選民陳情召開協調會，是請各單位依照自己的職責決定，絕對沒有干預決策。

江志銘表示，當時是台智光來陳情，覺得簽約過程有遇到什麼樣的困難，希望議員協助，所以才開協調會，他就是讓業者與警察局面對面溝通，後續絕對沒有干涉局處的決策，都是請警察局依照相關合約條件簽約，沒有干預一定要准、或不准。

台智光 警察 議員

延伸閱讀

台智光拒議價爆綠前議員幫開協調會 警坦言承受壓力

台智光案調查小組開會 秦慧珠批紀錄混亂「糊塗帳」

台智光除警用費率不合理...議員查局處也怪：給什麼就吃？

方仰寧落馬 林亮君：若接任是打太陽花群眾一巴掌

相關新聞

台南拚第1條捷運動工 藍線與台鐵站「斷點」1公里 議員：走過去？

台南市議員曾培雅上午在議會總質詢時指出，台南是六都唯一沒有捷運， 現在終於即將迎來第一條捷運，要求藍線要如期動工，但目前...

台南轉運站首例無差別攻擊乘客 黃偉哲：加裝警民連線

台南轉運站內上午發生民眾攻擊站內旅客事件，是首度發生，議員指已造成人心惶惶，要求盡速提出因應之道，讓市民有安全等車空間；...

曾幫台智光開協調會 江志銘：選民陳情、絕沒干預決策

台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」今開會，再度爆出警察局105年跟台智光簽約時，要求每年議價，卻...

施工中的嘉科園區蔗田是環頸雉棲地 棲地轉移生態人士觀察現況曝

嘉義科學園區預定地台糖太保農場，通過環評，去年公共工程動工，預定地蔗田有列入二級保育類的環頸雉族群棲息活動，園區施工後，...

光電鯨吞蠶食農村？ 太陽能光電場蓋在村莊中間離民宅不到2公尺

有能源業者在雲林縣元長鄉瓦磘村購買近千坪建地設置太陽能光電場，因緊鄰民宅，距離不到2公尺，且座落村莊中間，當地居民憂生活...

國慶焰火 雲林高鐵特區施放

國慶焰火首度在雲林縣施放，縣長張麗善昨證實，立法院長兼國慶焰火籌備委員會主委韓國瑜已拍板定案，施放地點為虎尾高鐵特定區，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。