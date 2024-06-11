台南拚第1條捷運動工 藍線與台鐵站「斷點」1公里 議員：走過去？
台南市議員曾培雅上午在議會總質詢時指出，台南是六都唯一沒有捷運， 現在終於即將迎來第一條捷運，要求藍線要如期動工，但目前規畫藍線B08站與台鐵無共構的轉乘問題，要如何解決？交通局長王銘德回應，目前已規畫捷運紅線作爲延伸，並規畫在台鐵南台南站附近設站串聯轉乘。
曾培雅指出，據了解，捷運紅線進度落後藍線恐怕要5年，若藍線如期動工也如期完工，但銜接的紅線還沒完工，屆時距台鐵地下化新增的林森站和南台南站都還要1公里，難道要步行走過去？
王銘德表示，捷運紅線可行性研究計畫正在修正中，預估捷運藍線完成後尚需2、3年時間，才能與紅線正式串接。但大眾運輸除了捷運路網，公車轉乘也同等重要，後續會詳細研擬轉乘規畫。
交通局指出，第一期藍線為台南市捷運優先路網進度最快的路線，扮演連接台鐵、捷運藍線延伸線、紅線與綠線的骨幹角色，將以2026年底前動工、2031年通車營運為目標。
除了第一期藍線，交通部近期將召開藍線延伸線可行性研究審查會議，且交通局正辦理綜合規畫，期縮短兩計畫建設期程，另深綠線、紅線與綠線可行性研究均積極趕辦中，將盡速完成並提送中央審議。
台南捷運第一期藍線全長約8.39公里、採高架型式，路線分為仁德線及文化中心線，行經永康區、東區及仁德區，共設置10座車站，並在裕忠路西側及仁德站北側設置1座維修機廠。
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