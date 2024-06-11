快訊

牙醫集團遭爆聘海歸密醫「詐領健保至少4000萬」 健保署發聲了

共軍前艦長開快艇闖淡水河 海巡署認疏失開鍘「分署長到雷操手10人」

獨／為2年前不動產投資案？新光人壽傳遭檢調搜索 新壽：會發重訊說明

台南拚第1條捷運動工 藍線與台鐵站「斷點」1公里 議員：走過去？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員曾培雅（左）質詢時指出，台南捷運藍線B08站未與台鐵共構串聯。記者吳淑玲／翻攝
台南市議員曾培雅（左）質詢時指出，台南捷運藍線B08站未與台鐵共構串聯。記者吳淑玲／翻攝

台南市議員曾培雅上午在議會總質詢時指出，台南是六都唯一沒有捷運， 現在終於即將迎來第一條捷運，要求藍線要如期動工，但目前規畫藍線B08站與台鐵無共構的轉乘問題，要如何解決？交通局長王銘德回應，目前已規畫捷運紅線作爲延伸，並規畫在台鐵南台南站附近設站串聯轉乘。

曾培雅指出，據了解，捷運紅線進度落後藍線恐怕要5年，若藍線如期動工也如期完工，但銜接的紅線還沒完工，屆時距台鐵地下化新增的林森站和南台南站都還要1公里，難道要步行走過去？

王銘德表示，捷運紅線可行性研究計畫正在修正中，預估捷運藍線完成後尚需2、3年時間，才能與紅線正式串接。但大眾運輸除了捷運路網，公車轉乘也同等重要，後續會詳細研擬轉乘規畫。

交通局指出，第一期藍線為台南市捷運優先路網進度最快的路線，扮演連接台鐵、捷運藍線延伸線、紅線與綠線的骨幹角色，將以2026年底前動工、2031年通車營運為目標。

除了第一期藍線，交通部近期將召開藍線延伸線可行性研究審查會議，且交通局正辦理綜合規畫，期縮短兩計畫建設期程，另深綠線、紅線與綠線可行性研究均積極趕辦中，將盡速完成並提送中央審議。

台南捷運第一期藍線全長約8.39公里、採高架型式，路線分為仁德線及文化中心線，行經永康區、東區及仁德區，共設置10座車站，並在裕忠路西側及仁德站北側設置1座維修機廠。

台南捷運藍線共10站。記者吳淑玲／翻攝
台南捷運藍線共10站。記者吳淑玲／翻攝
台南捷運藍線B08站未與台鐵共構串聯，距台鐵地下化新增的南台南站和林森站都還有1公里。記者吳淑玲／翻攝
台南捷運藍線B08站未與台鐵共構串聯，距台鐵地下化新增的南台南站和林森站都還有1公里。記者吳淑玲／翻攝

台南 台鐵 捷運

延伸閱讀

YouBike通勤時間異常 北市交通局：已修復

她怨夏天捷運車廂散發「醋飯味」 通勤族超有共鳴：每天出門都想哭

桃園捷運綠線北段7站2026先行 民代質疑配套措施跟不上

她搭捷運聞到「妹妹腥味」！一票女性爆共鳴：擔心是自己的

相關新聞

台南拚第1條捷運動工 藍線與台鐵站「斷點」1公里 議員：走過去？

台南市議員曾培雅上午在議會總質詢時指出，台南是六都唯一沒有捷運， 現在終於即將迎來第一條捷運，要求藍線要如期動工，但目前...

台南轉運站首例無差別攻擊乘客 黃偉哲：加裝警民連線

台南轉運站內上午發生民眾攻擊站內旅客事件，是首度發生，議員指已造成人心惶惶，要求盡速提出因應之道，讓市民有安全等車空間；...

曾幫台智光開協調會 江志銘：選民陳情、絕沒干預決策

台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」今開會，再度爆出警察局105年跟台智光簽約時，要求每年議價，卻...

施工中的嘉科園區蔗田是環頸雉棲地 棲地轉移生態人士觀察現況曝

嘉義科學園區預定地台糖太保農場，通過環評，去年公共工程動工，預定地蔗田有列入二級保育類的環頸雉族群棲息活動，園區施工後，...

光電鯨吞蠶食農村？ 太陽能光電場蓋在村莊中間離民宅不到2公尺

有能源業者在雲林縣元長鄉瓦磘村購買近千坪建地設置太陽能光電場，因緊鄰民宅，距離不到2公尺，且座落村莊中間，當地居民憂生活...

國慶焰火 雲林高鐵特區施放

國慶焰火首度在雲林縣施放，縣長張麗善昨證實，立法院長兼國慶焰火籌備委員會主委韓國瑜已拍板定案，施放地點為虎尾高鐵特定區，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。