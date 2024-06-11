施工中的嘉科園區蔗田是環頸雉棲地 棲地轉移生態人士觀察現況曝

嘉義科學園區預定地台糖太保農場，通過環評，去年公共工程動工，預定地蔗田有列入二級保育類的環頸雉族群棲息活動，園區施工後，棲地轉移到毗鄰蔗田，生態觀察家暨攝影師蘇家弘繼發現1隻公環頸雉左腳掌斷掉，求生意志強，有如生命鬥士，日前繁殖期，發現環頸雉全家福，母鳥帶小環頸雉出遊覓食、飛行有趣畫面。

嘉科園區是嘉縣轉型農工大縣重要指標，本屆縣長選舉期間，嘉科園區環評未通過初審，曾遭藍營候選人王育敏批評，開發單位南科管理局按環評委員意見，重新補充資料送審過關。南科局說，施工期間將針對環頸椎鳥巢調查，在4至7月繁殖期監測頻率2周一次，調整園區綠地範圍或訂定園區西側產業用地相關綠地規畫，將西側靠近故宮南院景觀衝擊納入考量，加嚴放流水重金屬鉛濃度。

蘇家弘說，早上觀察有7、8隻環頸雉，母鳥帶小環頸雉出遊覓食、小飛行，環頸雉公鳥一直鳴叫，環頸雉棲地觀察記錄，拍攝環頸雉8隻出來覓食，母鳥帶2隻鶵鳥出遊覓食，公鳥一直鳴叫聲25次，他觀察記錄快13年了，因每個棲地一直縮小，過幾年要看到的機會更難了，嘉科園區就在附近。