曾文水庫獲降雨挹注 嘉南二期作可順利供灌

南部山區自5月底至今數波降雨，台南3大主要水庫蓄水進補不少，肩負嘉南地區農作灌溉重任的曾文-烏山頭水庫系統增加超過一座南化水庫水量，今年二期作將自17日起供灌。

經濟部水利署南區水資源分署今天上午10時觀測資料顯示，曾文-烏山頭水庫系統合計蓄水量2億9183萬立方公尺，蓄水率50.04%，與近來數波明顯降雨出現前的5月27日相較，增加近1億立方公尺，比南化水庫容量8920萬立方公尺還多。

農業部農田水利署嘉南管理處長陳英仕告訴中央社記者，今年嘉南灌區第二期農作預計供灌面積約4萬公頃，可順利分6組展開供灌作業，第1、2組於17日開始，持續至10月底第5、6組供灌結束，計畫用水量約4億5000萬立方公尺。

陳英仕表示，嘉南管理處將配合氣候條件執行灌溉管理，適時因應降雨狀況暫停供灌，以節省用水量，目標是將實際用水量控制在3億5000萬立方公尺左右，甚至能節省更多。

南水分署觀測資料顯示，台南另一座主要水庫南化水庫，蓄水量自5月27日以來也增加約4500萬立方公尺、約庫容一半水量，今天上午10時蓄水量為6959萬立方公尺，蓄水率約78%。

南水分署指出，因應氣候變遷，民眾仍應持續節約用水，讓珍貴水資源發揮最大效益，並將全力調控，穩定各標的供水。