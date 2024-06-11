國慶焰火 雲林高鐵特區施放

國慶焰火首度在雲林縣施放，縣長張麗善昨證實，立法院長兼國慶焰火籌備委員會主委韓國瑜已拍板定案，施放地點為虎尾高鐵特定區，將成歷年來首次在高鐵站月台即能觀賞到國慶焰火，縣府緊鑼密鼓籌備中，預估10月國慶焰火系列活動，可為雲林帶來近7億元觀光效益。

雲林縣國慶焰火活動總幹事蘇建蒼說，參考過去大型活動舉辦經驗，國慶焰火活動包括事前訊息宣傳、交通路程、市容景觀、展覽園區、洽詢導覽、看表演、吃喝買、突發性事件、回程等，縣府已分工為整體規畫、宣傳、表演、觀光活動及用地取得、防災應變、安全維護等20組進行籌備。

蘇建蒼也說，國慶焰火系列活動預估可為雲林帶來30萬到50萬參觀人次，觀光收益粗估6.9億元，將以「高鐵雲林站到主舞台步行只要10分鐘」來規畫接駁及相關活動，除在公有土地設置停車場，不足部分會徵用私有地增設停車場。

張麗善說，目前著手規畫光輝10月、漫遊雲林的體驗遊程活動，從國慶日前一周到國慶日後都有活動，包括10月5至6日的西螺大橋藝陣文化祭、12至13日的國際偶戲節、19至21日的農機展及虎尾毛巾節，還有26至27日的台灣咖啡節等活動接力登場。