快訊

橫濱車站傳隨機殺人！女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

點咖啡要「去水」？奧客飲料要求客製化 店員無奈：超商不是手搖店

南市永康砲校旁易淹水 水利局投入3500萬改善年底完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南永康砲校旁易淹水，居民不勝其擾， 南市水利局投入3500萬治水，預計年底完工。圖 ／台南市政府水利局提供
台南永康砲校旁易淹水，居民不勝其擾， 南市水利局投入3500萬治水，預計年底完工。圖 ／台南市政府水利局提供

台南市永康區中山南路陸軍砲兵學校附近易釀水患惹民怨，台南市政府水利局投入3500萬元，今年3月施作箱涵及側溝，目前施工中，預計今年底完工後，可望改善擾人淹水問題。

水利局說明，永康區中山南路陸軍砲兵學校前一帶，現況僅依側溝排水系統將雨水逕流收集匯入東橋七路之雨水下水道內，亦承接南側忠孝路一帶排水量。去年8、9月豪雨期間，中山南路510巷至568巷南側有積淹水狀況，積水範圍長度約160公尺、寬度約3公尺、深度約10至15公分，影響行車安全及周邊民眾不便。

經水利局邀相關單位協調改善，考量中山南路交通流量大且地下管線密布，興建雨水下水道困難度高，經多方協調後，採用側溝式箱涵改善方案，將於中山南路北側路肩及右轉車道下方，施作箱涵(寬1.2m×高1.8m)長度約為231m，且可兼做道路側溝使用，並於箱涵上游終點(中山南路568巷口)設置4支並排過路連通管，將南側集水區流量匯入北側新設箱涵，藉以改善上游集水區逕流僅依靠南側側溝排放問題。

水利局指出，上述工程總經費約3500萬元，已於今年3月15日開工，工期240日曆天，預計今年12月底前完工，期提升區域防洪能力，改善積淹水情形。

延伸閱讀

台南永康這大路口增設測速桿、科技執法 預計年底上路

影／永康橡膠工廠火警竄惡臭黑煙 台南市這幾區民眾快關緊門窗

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

528青鳥們中山南路開音樂趴 台大生宣講、有人大跳「舞孃」…民眾圍觀

相關新聞

台南神壇宣布合婚媽祖「冠夫姓」 臉書粉專被抗議罵到關閉

台南私人神壇「台南玉旨武玄壇」日前在自家臉書公布，一張壇內主神文衡聖帝與「北汕尾鹿耳門天后宮」主神媽祖的「神明合婚」海報...

南市永康砲校旁易淹水 水利局投入3500萬改善年底完工

台南市永康區中山南路陸軍砲兵學校附近易釀水患惹民怨，台南市政府水利局投入3500萬元，今年3月施作箱涵及側溝，目前施工中...

影／端午午時至 善化慶安宮逾300年荷蘭井取午時水除穢氣

今天是端午節，台南善化慶安宮舉辦一系列應景活動，上午11點15分循往年重新開啟逾300年歷史荷蘭井取午時水除穢氣，吸引大...

黃偉哲率團行銷 台南物產與特色舞蹈登北海道祭典

台南市長黃偉哲率團前往日本北海道祭典活動「索朗祭」行銷台南物產，與受邀參與表演的台南應用科技大學舞蹈系團隊一起出場，盼藉...

台南400多個暑假工讀職缺 政府掛保證即日開放登錄 6月3場徵才

學校放暑假、畢業季是學生打工、社會新鮮人求職旺季，勞動部雲嘉南分署永康就業中心公告400多個暑期「安全環境」工讀職缺，今...

台南部分停車格迷你 駕駛怨難停

台南舊城區不僅道路狹窄影響人行道設置，市民和遊客常抱怨路邊停車格「超迷你」，難停又易超出格線，有議員發現，鬧區西門路的停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。