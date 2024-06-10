南市永康砲校旁易淹水 水利局投入3500萬改善年底完工

台南市永康區中山南路陸軍砲兵學校附近易釀水患惹民怨，台南市政府水利局投入3500萬元，今年3月施作箱涵及側溝，目前施工中，預計今年底完工後，可望改善擾人淹水問題。

水利局說明，永康區中山南路陸軍砲兵學校前一帶，現況僅依側溝排水系統將雨水逕流收集匯入東橋七路之雨水下水道內，亦承接南側忠孝路一帶排水量。去年8、9月豪雨期間，中山南路510巷至568巷南側有積淹水狀況，積水範圍長度約160公尺、寬度約3公尺、深度約10至15公分，影響行車安全及周邊民眾不便。

經水利局邀相關單位協調改善，考量中山南路交通流量大且地下管線密布，興建雨水下水道困難度高，經多方協調後，採用側溝式箱涵改善方案，將於中山南路北側路肩及右轉車道下方，施作箱涵(寬1.2m×高1.8m)長度約為231m，且可兼做道路側溝使用，並於箱涵上游終點(中山南路568巷口)設置4支並排過路連通管，將南側集水區流量匯入北側新設箱涵，藉以改善上游集水區逕流僅依靠南側側溝排放問題。

水利局指出，上述工程總經費約3500萬元，已於今年3月15日開工，工期240日曆天，預計今年12月底前完工，期提升區域防洪能力，改善積淹水情形。