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影／端午午時至 善化慶安宮逾300年荷蘭井取午時水除穢氣

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
端午節至，台南善化慶安宮逾300年荷蘭井今近午開啟取午時水除穢氣。記者謝進盛／攝影
端午節至，台南善化慶安宮逾300年荷蘭井今近午開啟取午時水除穢氣。記者謝進盛／攝影

今天是端午節，台南善化慶安宮舉辦一系列應景活動，上午11點15分循往年重新開啟逾300年歷史荷蘭井取午時水除穢氣，吸引大批民眾排隊領取。

慶安宮前一早就熱鬧滾滾，總幹事魏素珍表示，廟方先發送500份應景的艾草、菖蒲，讓民眾可以插掛在家門口驅蟲避邪；再配合甲辰龍年，也準備800個龍身造型香包，送給大小信眾。

而廟前中山路上有口逾300多年歷史的荷蘭古井，安排每年端午節開井取午時水供信眾取用，吸引許多民眾提著大小水桶排隊取水。

今上午11點15分由慶安宮副主委洪添福、市議會副議長林志展、善化區長方澤心、善化道士壇道長鍾昂翰等人向媽祖膜拜上香後，再一起前往由廟方人員協助下掀開古井蓋子，再用鐵桶繫上麻繩汲水，每桶水打上倒入大水桶瞬間，眾人高喊平安等祝福語。

廟方除提醒午時水僅能除穢不得飲用，在現場還準備滷味、善化農會冰棒、善化啤酒廠台灣啤酒消暑品嘗，現場也安排立蛋比賽、吃西瓜比賽等等，更有少見點雄黃，尤其吃西瓜比賽，參賽多名婦人比賽一聲令下，不顧形象大口開吃，不到幾秒鍾大塊西瓜已啃剩西瓜皮，更把大家逗得哈哈大笑，增添不少趣味。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

端午節至，台南善化慶安宮逾300年荷蘭井今近午開啟取午時水除穢氣。記者謝進盛／攝影
端午節至，台南善化慶安宮逾300年荷蘭井今近午開啟取午時水除穢氣。記者謝進盛／攝影
端午節至，台南善化慶安宮逾300年荷蘭井今近午開啟取午時水除穢氣。記者謝進盛／攝影
端午節至，台南善化慶安宮逾300年荷蘭井今近午開啟取午時水除穢氣。記者謝進盛／攝影
端午節至，台南善化慶安宮逾300年荷蘭井今近午開啟取午時水除穢氣。記者謝進盛／攝影
端午節至，台南善化慶安宮逾300年荷蘭井今近午開啟取午時水除穢氣。記者謝進盛／攝影
端午節至，台南善化慶安宮辦吃西瓜大賽，參賽者不計形象狼吞虎嚥爭取佳績。記者謝進盛／攝影
端午節至，台南善化慶安宮辦吃西瓜大賽，參賽者不計形象狼吞虎嚥爭取佳績。記者謝進盛／攝影
端午節至，台南善化慶安宮逾300年荷蘭井今近午開啟取午時水除穢氣。記者謝進盛／攝影
端午節至，台南善化慶安宮逾300年荷蘭井今近午開啟取午時水除穢氣。記者謝進盛／攝影

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