台南神壇宣布合婚媽祖「冠夫姓」 臉書粉專被抗議罵到關閉

台南私人神壇「台南玉旨武玄壇」日前在自家臉書公布，一張壇內主神文衡聖帝與「北汕尾鹿耳門天后宮」主神媽祖的「神明合婚」海報，媽祖還被「冠夫姓」；引起媽祖信徒不滿，昨天玄武壇神轎前往天后宮參香，與在場信徒衝突口角，大批網友到神壇網頁留言抗議斥責，「武玄壇」今已將臉書粉專暫時關閉。

媽祖主神「被合婚」的鹿耳門天后宮澄清，此事與他們無關，神壇則稱是收到神明指示。玄武壇文衡聖帝和天上聖母三媽神轎陣頭，昨天抵達鹿耳門天后宮參香。

因先前在臉書公布「合婚大囍」海報，宣稱舉行文衡聖帝和天上關聖母「合婚大典」引發爭議。天后宮廟方人員聲明「純粹來進香，其它沒什麼用意，鹿耳門天后宮管理會向大家表示感謝。」不過陣頭仍與在場信徒發生衝突、雙方爆發口角。

鹿耳門天后宮在臉書發文，指「宗教祭拜本是單純純粹之事，信仰媽祖本是在人民心中單純的無形力量，然而仁德玉旨武玄壇的海報文宣純屬私壇的活動，在海報文宣資料上未經鹿耳門天后宮授意直接在網路上分享，確實已造成本宮嚴重困擾」。

天后宮廟方表示，巷鹿耳門天后宮推崇宗教媽祖信仰文化是單純的，讓各地信仰媽祖的信徒，藉由媽祖慈悲為懷的信念，分靈本宮媽祖的信仰念力；「在此嚴重聲明，請勿將純粹的媽祖信仰，透過文辭誤導信眾。北汕尾鹿耳門天后宮嚴重譴責此行為」。