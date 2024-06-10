雲林斗六外環道改善最後一哩路 明起封路管制4天

雲林縣斗六市獲內政部國土管理署補助進行外環道路及周邊環境改善工程，工程已幾近完工，將從明天（11日）起至14日止封閉管制道路進行全面道路刨鋪，管制範圍從明德北路3段明德陸橋下保長路口至正心2路口，管制時間上午8時至下午5時半，採半半施工，用路人可提早改道或依管制路線行駛。

斗六外環道施工前行人通行空間遭周邊商家占用，植栽綠帶因樹穴隆起造成人行道鋪面不平整，增加行人通行困難，且缺乏停車空間，民眾易將車輛停放人行道，斗六市公所獲國土署補助3.1億元，去年二月開始進行外環道路及周邊環境提升計畫。

改善工程將路口縮減、增設行人庇護島、人行停等區放大、路口行穿線退縮、人行道拓寬兼停車及公共設施帶，改善人行道長度約7.4公里，並增加汽車停車格約800格、機車229格、卸貨區車格約15格。