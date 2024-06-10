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台南400多個暑假工讀職缺 政府掛保證即日開放登錄 6月3場徵才
學校放暑假、畢業季是學生打工、社會新鮮人求職旺季，勞動部雲嘉南分署永康就業中心公告400多個暑期「安全環境」工讀職缺，今天起開放民眾上網登錄。6月底前還將舉辦3場現場徵才活動，首場13日下午在南科管理局舉辦，9家廠商釋出714個職缺、其中265個暑期工讀缺，歡迎有求職需求或想暑期工讀民眾參加。
永康就業中心主任李奇玫表示，由就業中心把關篩選優質廠商工讀機會，可杜絕落入打工求職陷，學生可在安全環境工讀。這次暑假工讀職缺13日徵才當天台灣國際航電提供195個工讀職缺、月薪近30K、南茂科技70個工讀職缺月薪28.5K至32K。
另永翔國際、一特安餐飲、能元科技、分享家食品、阿舍食品、群品餐飲、三商餐飲、翁佳、艾塔菲食品等16家廠商提供上百個職缺，有需求民眾可先上網登錄網址：https://shorturl.at/xsKBo或掃描海報上的QRcode。
永康就業中心另公告18日上午在山上就服台、24日下午在安定就服台辦徵才活動，相關訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽06-2038560。
李奇玫說，每年6至9月畢業求職打工旺季，不肖業者常利用青少年社會歷練不足，以誇大不實徵才廣告，引誘前往應徵，進而詐騙財物或從事不法。提醒大家尋職要小心防範詐騙、不合理的工作條件、不安全的職場環境，尤其來源不明的高薪求才更要小心規避。
他說，求職前要掌握「三要七不原則」，「三要」包括：面試前事先告知親友面試的地點，或請親友陪同、檢視欲應徵公司徵才廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司的資料，檢視自己要應徵什麼行業、職務。面試時要把握「七不原則」：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。
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