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雲林15人獲選百大青農 人數增3倍

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
15名獲選全國百大青農的雲林青農，昨接受雲林縣農會表揚，縣長張麗善（後排中）恭賀得獎人。記者蔡維斌／攝影
15名獲選全國百大青農的雲林青農，昨接受雲林縣農會表揚，縣長張麗善（後排中）恭賀得獎人。記者蔡維斌／攝影

雲林務農人口占總人口數47.9%，縣農會昨表揚獲全國百大青農的15名青農，縣長張麗善說，今年入選人數比去年增加3倍，顯示青農師徒制推展成功，未來結合科技農業，讓青農年收入突破百萬元的人愈來愈多，就可吸引更多年輕人返鄉，帶動全縣人口平均所得提升。

獲選農業部百大青農有個人組紀紳傑、鄭彥甫、林煌智、蔡濰揚、林峻毅、林貝珊、黃千豪、林建榮、林峰戎；團體組柯力誌、張宏境、陳明裕、游崇甫、吳孟儒、張惠珠。

其中古坑咖啡產銷班長林貝珊原從事飯店業，因家中變故與丈夫謝宗霖回草嶺種咖啡，自創花囍田咖啡莊園品牌，更特別的是與茶改場進行「參與式育種」，將咖啡豆送DNA檢定並進行嫁接技術，穩定咖啡品質。

情侶檔的吳孟儒、張惠珠返鄉種麻竹筍，種植到加工堅持不用藥，讓消費者吃好味、吃健康。

張麗善說，雲林農業產值從2018年769億元，短短4年成長到890億元，最重要就是青農，很感謝過去得獎的謝志平等青農，不吝和更多新青農交流傳授經驗，希望未來複製培育更多的優秀青農。

咖啡 張麗善 青農

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