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台南部分停車格迷你 駕駛怨難停
台南舊城區不僅道路狹窄影響人行道設置，市民和遊客常抱怨路邊停車格「超迷你」，難停又易超出格線，有議員發現，鬧區西門路的停車格竟不到4公尺長，要求通盤檢視路邊停車格是否符合法定標準，路面重鋪時要落實驗收。市府回應，會全面檢討。
交通局說明，台南部分路邊汽車停車格尺寸過小，應為早年台南市中心實施路邊停車管制之初畫設，沿用至今，會逐步全面盤點及檢討調整，提供用路人適當的停車格及停車位。
利用空地申請設置臨時路外停車場辦法規定，路邊小型車停車格應長度5.25公尺、寬度2.5公尺。鄭姓市民說，市區停車格已相當稀有，許多停車格設在鄰近商家、騎樓斜坡，格內路面不平整，間接壓縮停車空間，為停進格內，車輪須壓在斜坡，導致車身傾斜。
林姓遊客說，他的小轎車停放東區路邊停車格，發現4顆輪胎明明在格內，車頭和尾卻超出格線，格子確實偏小。
議員林依婷說，南市鬧區停車格常被民眾詬病不足，中西區更有不少停車格畫得「超迷你」，常導致「1輛車要停2個車格」，間接讓另1個停車格無法有效使用，綜觀全市的停車格幾乎沒有統一標準尺寸，有些車格相當大、有些卻非常迷你。
林依婷在臉書貼出1輛轎車停放西門路的路邊停車格，1個車格根本容不下，超過4分之1的車身占用另1停車格，質疑停車格根本不到4公尺長，引發網友共鳴，有人留言說，五妃街的中山國中旁、五妃廟旁停車格也超窄的，應百分之百停不進去。交通局表示，議員反映停車格位過小的地點已現勘、調整，全部改善。
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