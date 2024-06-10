台南實體人行道難推 學生被迫走車道

台南3歲余姓女童去年魂斷斑馬線後，市府為洗脫「行人地獄」惡名展開改善，提報永續提升人行安全計畫近期獲核定15案3.7億多元，但議員認為推動實體人行道進度緩慢，學生被迫走上機慢車道，要求彈性推動標線型人行道、並嚴格執法避免遭占用。市長黃偉哲承諾，會盤點可畫設的路段，年底再完成10條通學步道。

交通局說明，台南過去已畫20處標線型人行道，去年百大路口安全行動專案中完成30處，未來將循序漸進，盤點適合的校園周邊通學道路後，再納入畫設標線型通學步道。

議員林依婷指出，台南交通環境複雜，許多學生每天上學之路更是險象環生，台南設實體人行道雖相對困難，但通學步道是孩童、學生行走道路，市府應跨局處積極推動，另，標線型人行道、交通防撞桿的設置經費不高，可發揮極大成效，桃園、高雄等畫不少標線型人行道，台南也該多推動宣導。

市議員朱正軒說，標線型人行道對台南交通來說勢在必行，目前畫的地方不多，市府應以校園周邊加強廣泛畫設，讓民眾認知此也是人行道的一種，才能避免標線型人行道淪為機車道。

東區德高國小師生則說，校門前有實體人行道，而標線型人行步道畫在學校對向馬路，長約100公尺，因校園周邊是紅線，家長難免會停在標線型人行道接送小朋友上下學，所以學生走標線型人行道不多，建議更全面性的規畫。

教育局補充，過去已盤點檢視全市通學步道，持續輔導各校提報申請建置實體通學步道，目前南區6校、安平區4校建置，其餘多個案子待提案或待核定、執行。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙認為，預算有限的情況下，畫標線型人行道當然有利於行人通行，不過仍應做實體人行道，才能確保行人或是孩童走在路上的安全性。