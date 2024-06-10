聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南實體人行道難推 學生被迫走車道

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市東區德高國小校門口對向畫設標線型人行道，常有家長停在此處接送，反而阻礙學生通行。記者萬于甄／攝影
台南市東區德高國小校門口對向畫設標線型人行道，常有家長停在此處接送，反而阻礙學生通行。記者萬于甄／攝影

台南3歲余姓女童去年魂斷斑馬線後，市府為洗脫「行人地獄」惡名展開改善，提報永續提升人行安全計畫近期獲核定15案3.7億多元，但議員認為推動實體人行道進度緩慢，學生被迫走上機慢車道，要求彈性推動標線型人行道、並嚴格執法避免遭占用。市長黃偉哲承諾，會盤點可畫設的路段，年底再完成10條通學步道。

交通局說明，台南過去已畫20處標線型人行道，去年百大路口安全行動專案中完成30處，未來將循序漸進，盤點適合的校園周邊通學道路後，再納入畫設標線型通學步道。

議員林依婷指出，台南交通環境複雜，許多學生每天上學之路更是險象環生，台南設實體人行道雖相對困難，但通學步道是孩童、學生行走道路，市府應跨局處積極推動，另，標線型人行道、交通防撞桿的設置經費不高，可發揮極大成效，桃園、高雄等畫不少標線型人行道，台南也該多推動宣導。

市議員朱正軒說，標線型人行道對台南交通來說勢在必行，目前畫的地方不多，市府應以校園周邊加強廣泛畫設，讓民眾認知此也是人行道的一種，才能避免標線型人行道淪為機車道。

東區德高國小師生則說，校門前有實體人行道，而標線型人行步道畫在學校對向馬路，長約100公尺，因校園周邊是紅線，家長難免會停在標線型人行道接送小朋友上下學，所以學生走標線型人行道不多，建議更全面性的規畫。

教育局補充，過去已盤點檢視全市通學步道，持續輔導各校提報申請建置實體通學步道，目前南區6校、安平區4校建置，其餘多個案子待提案或待核定、執行。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙認為，預算有限的情況下，畫標線型人行道當然有利於行人通行，不過仍應做實體人行道，才能確保行人或是孩童走在路上的安全性。

人行道 台南 行人地獄

延伸閱讀

端午連假屏東華僑市場周邊塞爆 警取締人行道違停與攤商發生爭執

影／基隆田寮河玉兔橋廣場防滑條變「摔倒陷阱」 小朋友嚇到不敢再去

影／基隆山崩清土石11日才通車 端午商機全泡湯 店家公休 路上曬海菜

南科加持蓮潭里人口快成善化第一 居民喊基礎建設跟不上

相關新聞

台南實體人行道難推 學生被迫走車道

台南3歲余姓女童去年魂斷斑馬線後，市府為洗脫「行人地獄」惡名展開改善，提報永續提升人行安全計畫近期獲核定15案3.7億多...

台南部分停車格迷你 駕駛怨難停

台南舊城區不僅道路狹窄影響人行道設置，市民和遊客常抱怨路邊停車格「超迷你」，難停又易超出格線，有議員發現，鬧區西門路的停...

雲林15人獲選百大青農 人數增3倍

雲林務農人口占總人口數47.9%，縣農會昨表揚獲全國百大青農的15名青農，縣長張麗善說，今年入選人數比去年增加3倍，顯示...

嘉縣10日龍舟賽 晚間8分鐘海上高空煙火湧萬人

嘉義縣第38屆龍舟賽明天上午在東石漁人碼頭舉行，今天美食嘉年華會先登場並施放海上高空煙火吸引人潮；承辦單位東石鄉公所表示...

嘉義深度玩法首辦「二通圈生活節」 林聰明等職人店都在這

嘉義市中心的中正路二通商圈，在日治時期是台灣人所逛街區，市府近年力推舊城區再造，成為內行人、深度旅遊體驗的景點，端午連假...

德安宮金獅陣百年武陣傳承 台南登錄文化資產授證

台南竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立於1924年，德安宮於2021年向市府文資處提報文化資產，2023年8月審議決議登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。