嘉縣10日龍舟賽 晚間8分鐘海上高空煙火湧萬人
嘉義縣第38屆龍舟賽明天上午在東石漁人碼頭舉行，今天美食嘉年華會先登場並施放海上高空煙火吸引人潮；承辦單位東石鄉公所表示，明天龍舟賽現場，先天宮還贊助蚵仔粥給民眾免費品嚐。
嘉義縣龍舟賽明天在東石漁人碼頭登場，為炒熱龍舟賽氣氛，東石鄉公所今、明兩天在漁人碼頭舉辦觀光行銷美食嘉年華會，並在今天晚間7時30分施放8分鐘高空煙火秀，下午吸引上萬人潮湧入漁人碼頭。
嘉縣府告訴中央社記者，龍舟賽位於東石港區內，賽道長度約280公尺，今年共42隊報名，除嘉義縣在地隊伍，還有來自嘉義市、高雄、台南、雲林、台中、彰化等縣市。
東石鄉公所表示，今年首度將煙火秀融入龍舟賽活動，希望吸引更多遊客來東石賞美景，品嚐在地農漁特產。
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