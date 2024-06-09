嘉義深度玩法首辦「二通圈生活節」 林聰明等職人店都在這
嘉義市中心的中正路二通商圈，在日治時期是台灣人所逛街區，市府近年力推舊城區再造，成為內行人、深度旅遊體驗的景點，端午連假舉行首屆「二通圈生活節」，吸引大批人潮，明天最後1日，市府表示，超過30家多樣店家提供的超值響應優惠，一直到本月底都可以兌換。
市長黃敏惠說，首屆生活節用體驗的方式，號召大家成為二通圈的一份子，創造每個人在二通圈的生活記憶，讓「1個人來100次」的機會活絡嘉義市舊城產業商機，民眾可以輕鬆愉快的深入二通體驗旅遊，同時讓二通圈自成街區生活系統，共榮共好。
二通圈活動包括2條導覽路線、3場劇場演出、6種手作體驗、9個空間開箱，以及超過30家店家響應優惠；其中導覽路線，有「午安嘉義二通！解密中藥行的療癒魔力」、「晚安嘉義二通！最Local夜生活狂想」，到月底前每個周末都有場次。
市府建設處長田長沛說，二通圈生活節不以一次性大型活動作為號召，而是深度採訪超過30個店家產業故事後發展出來的體驗旅遊型態，將新的美學、體驗方式傳承舊城深厚的底蘊，讓故事永續流傳，合作店家除了與傳承三代老店「林聰明沙鍋魚頭」外，同時邀請傳承五代、青年返鄉以及南漂移居的生活的店家、職人們，一起掀開舊城面紗，多數活動報名已額滿，目前尚有活動開放現場報名。
300多年歷史的嘉義，中正路二通從日治時期就是本島人街，是台灣人做生意的地方，市府指出，針對舊城區經濟再造，透過與「島內散步」團隊合作，梳理二通圈街區生活系統文化脈絡，透過「二通圈生活節」的導覽旅行、空間打開以及手作體驗，勾勒二通在經歷產業交替後的全新樣態。活動詳情可洽https://bit.ly/3Jq6UKY
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