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德安宮金獅陣百年武陣傳承 台南登錄文化資產授證

中央社／ 台南9日電
台南竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立於1924年，市府文資處於2023年8月審議決議登錄文化資產，9日頒發文化資產登錄證書，肯定傳承及保存精神。（台南市文化局提供）中央社
台南竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立於1924年，市府文資處於2023年8月審議決議登錄文化資產，9日頒發文化資產登錄證書，肯定傳承及保存精神。（台南市文化局提供）中央社

台南竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立於1924年，德安宮於2021年向市府文資處提報文化資產，2023年8月審議決議登錄，今天獲頒文資登錄證書，肯定武陣傳承及保存精神。

今年適逢台南甲辰香科年及金獅陣創陣百年，德安宮今天午間舉辦金獅陣謝館圓滿宴暨神明聖誕活動，台南市政府文化局長謝仕淵前往頒發文化資產登錄證書。

台南市文資處提供資料指出，德安宮金獅陣前身為宋江陣，約於1913年由麻豆寮庄民黃秋來組陣，時有「麻豆寮仔宋江，竹仔港大轎」之諺流傳，後逐漸成為竹仔港、麻豆寮、南平社等聚落共組陣頭。

文資處指出，1924年時，為因應來年西港刈香（1925年辛丑香科）入王府之需，聘請師傅傳授金獅陣技藝，改組金獅陣，參與西港刈香迄今未間斷，為西港刈香中綠腳巾獅陣始祖。

文資處表示，德安宮金獅陣保存多項武陣傳統儀式，例如出陣前神明加持淨身、喝符水，以及完整入館、開館、探館及謝館；並保存傳統陣式、拳術及棍法，演訓中，金獅表演咬蝨、翻獅、過刀，亦能呈現金獅陣特有套路。

文資處指出，因技藝精湛，德安宮金獅陣更於1970年代後，將武術或陣法傳承至學甲寮、塭內蚶寮、八份、頂山、篤加、茄萣等地，使庄頭有「師父庄」之稱。

文資處表示，竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣創立迄今百年，不僅克服少子化困境，長期辦理武術營培育新血，更能維持武陣傳統，獲得庄頭民眾高度參與認同，登錄為台南市無形文化資產，期許持續傳承，保存武陣精神與技藝。

台南 文化資產 神明

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