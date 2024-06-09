媽祖嫁關公還被「冠夫姓」？ 台南2宮廟合婚會香引爭議

「台南玉旨武玄壇」神明關聖帝君今前往擁有360多年歷史的「北汕尾鹿耳門天后宮」，與該廟天上聖母三媽進行合婚暨會香儀式，但「台南玉旨武玄壇」事前1張宣傳文宣海報，卻將天上聖母改名為「天上關聖母」，彷彿「冠夫姓」的做法引發爭議，神壇粉專遭網友、信眾炎上，緊急發出公告卻無法弭平爭議。天后宮今也發聲明強調，海報文宣資料未經授意，請勿將純粹的媽祖信仰，經文詞來誤導信眾。

據悉，台南玉旨武玄壇公告指出，因去年舉行建壇活動時前往天后宮，該神壇關聖帝君降駕操寶，「當時鹿耳門天后宮眾神出來迎接，關聖帝君與天上聖母（三媽）對視後互相給予約定...要共同為更多信眾給予幫助...擲筊三聖杯確認後，奉請三媽媽祖娘娘分靈共同齊心濟世，將於甲辰年農曆五月初四至北汕尾鹿耳門天后宮，會香舉行合婚大典！」。

孰料，台南玉旨武玄壇日前製作的文宣海報，因設計文字簡略，且海報中擅自將天上聖母改名為「天上關聖母」，彷彿天上聖母「冠夫姓」，導致信眾誤解該神壇關聖帝君要「娶」天后宮聖母，且因關聖帝君與天上聖母各自都擁有廣大信眾，信眾發現後相當傻眼，不少網友更湧入玉旨武玄壇粉專痛批，「簡直是亂點鴛鴦譜，民間信仰是不是有點走火入魔」、「要關公的元配情何以堪？」。

玉旨武玄壇今早抵達北汕尾鹿耳門天后時，鹿耳門天后宮的廟方人員發現，該壇神尊穿戴裝飾彷彿迎親嫁娶的形式，且宣傳海報已引起軒然大波，認為相當不妥，要求武玄壇取下神尊身上的彩球，才得以入廟參香會香。

北汕尾鹿耳門天后表示，信仰媽祖本是在人民心中單純的無形力量，然而仁德玉旨武玄壇海報文宣，純屬私壇活動，在海報文宣資料上未經鹿耳門天后宮授意，直接在網路上分享，確實已造成嚴重困擾，再此嚴重聲明，請勿將純粹的媽祖信仰，經文詞來誤導信眾。

對此，玉旨武玄壇則說，「合婚」是武玄壇內自己的活動，今天僅是到北汕尾鹿耳門天后宮會香、參拜，並沒有舉行任何儀式，海報文宣製作的不夠清楚，造成大眾的誤會，對鹿耳門天后宮產生影響，真的感到相當抱歉。玉旨武玄壇總幹事黃呈運也向天后宮解釋，最後雙方也順利將誤會解開。