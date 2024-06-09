獨角仙不見了 嘉義縣、市政府呼籲民眾別抓牠

嘉義市的植物園、嘉義縣大林慈濟醫院停車場，在5、6月時原本都見得到獨角仙，今年卻沒發現，原因是民眾被捉光了；縣、市政府呼籲民眾「愛牠，就別抓牠」。

嘉義市植物園（樹木園）生態池附近有1株光臘樹，往年這時候爬滿獨角仙，今年卻沒半隻；大林慈濟醫院停車場後方種了整排光臘樹，幾年前曾經聚集了成千上百的獨角仙，今年也沒發現獨角仙出沒。

大林慈濟醫院告訴中央社記者，之前很多人來看獨角仙，還把獨角仙帶走當紀念，造成今年見不到獨角仙的情況。廖姓民眾說，前幾年看到1名老先生帶著孫子在嘉市植物園捉獨角仙，這2年來就沒看到獨角仙在這株樹上爬來爬去。

嘉義縣、市政府指出，此時正是牠們交配繁衍後代的時候，捉獨角仙會戕害生態，呼籲民眾共享自然之美「愛牠，就別抓牠」。

嘉義縣、市府說，5、6月到蘭潭後山步道、頂庄社區、都會森林公園或是阿里山公路旁的愛情大草原、台1線大林段的大林明華溼地，都可欣賞到獨角仙。