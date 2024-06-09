快訊

黃仁勳旋風不靈？三大法人開心下車 黃來台兩周合計大賣1300億

獨角仙不見了 嘉義縣、市政府呼籲民眾別抓牠

中央社／ 嘉義9日電

嘉義市的植物園、嘉義縣大林慈濟醫院停車場，在5、6月時原本都見得到獨角仙，今年卻沒發現，原因是民眾被捉光了；縣、市政府呼籲民眾「愛牠，就別抓牠」。

嘉義市植物園（樹木園）生態池附近有1株光臘樹，往年這時候爬滿獨角仙，今年卻沒半隻；大林慈濟醫院停車場後方種了整排光臘樹，幾年前曾經聚集了成千上百的獨角仙，今年也沒發現獨角仙出沒。

大林慈濟醫院告訴中央社記者，之前很多人來看獨角仙，還把獨角仙帶走當紀念，造成今年見不到獨角仙的情況。廖姓民眾說，前幾年看到1名老先生帶著孫子在嘉市植物園捉獨角仙，這2年來就沒看到獨角仙在這株樹上爬來爬去。

嘉義縣、市政府指出，此時正是牠們交配繁衍後代的時候，捉獨角仙會戕害生態，呼籲民眾共享自然之美「愛牠，就別抓牠」。

嘉義縣、市府說，5、6月到蘭潭後山步道、頂庄社區、都會森林公園或是阿里山公路旁的愛情大草原、台1線大林段的大林明華溼地，都可欣賞到獨角仙。

停車場 嘉義 慈濟

延伸閱讀

嘉義知名餐廳驚傳失火！「大林狗尾雞」廚房全燒毀 無人員受傷受困

莊春仁中藥廠涉製偽藥 嘉義縣市全數下架

受地震山崩影響…嘉義縣山區觀光冷清 端午訂房率減少5成

嘉縣有線電視只有「555元吃到飽方案」 議員：強迫大家硬吃

相關新聞

媽祖嫁關公還被「冠夫姓」？ 台南2宮廟合婚會香引爭議

「台南玉旨武玄壇」神明關聖帝君今前往擁有360多年歷史的「北汕尾鹿耳門天后宮」，與該廟天上聖母三媽進行合婚暨會香儀式，但...

師徒制推展成功！雲林獲全國百大青農人數暴增3倍 有助翻轉農村老化

雲林縣農會今天表揚獲今年全國百大青農的15名青農，縣長張麗善強調今年入選人數比去年增加3倍，顯示青農師徒制推展成功，資深...

傳承百年 蘆竹溝「平掛式牡蠣養殖」友善環境

坐擁北門潟湖天然淺灘特殊地形，台南市北門蘆竹溝平掛式牡蠣養殖已有百年歷史，因不需使用浮筒，也不用每年更換蚵架，對環境更友...

鄉親鄉情／退休老刑警林佐孟 考查顏思齊開台史

台灣開台史主角顏思齊，史籍記載少，稗官野史爭議不斷，甚有史界人士懷疑400年前是否有「顏思齊」，雲林縣北港鎮顏思齊紀念碑...

大凍山公廁 無水源遲未開放

台南第一高峰白河關子嶺大凍山標高1241公尺，市府近來在鞍部興建1間公廁，因多年來都有山友透過議員要求建廁所，林業保育署...

端午連假台南好天氣 國華街小吃、赤坎樓古蹟湧入潮

端午連假第一天，台南天氣晴朗氣溫宜人，根據台南市政府觀光旅遊局統計，各主要景點一早遊客數整體較去年同期均有成長，市區國華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。