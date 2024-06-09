師徒制推展成功！雲林獲全國百大青農人數暴增3倍 有助翻轉農村老化

雲林縣農會今天表揚獲今年全國百大青農的15名青農，縣長張麗善強調今年入選人數比去年增加3倍，顯示青農師徒制推展成功，資深青農傳襲經營手法，讓更多新青農很快有斬獲，結合科技農業讓年收入突破百萬元的青農愈來愈多，就可吸引更多年輕人返鄉，改變農村老化型態，縣府全力配合推展，讓務農人口高達47.9%的雲林，也能帶動全縣人口總平均所得向上提升。

雲林獲農業部百大青農包括個人組紀紳傑、鄭彥甫、林煌智、蔡濰揚、林峻毅、林貝珊、黃千豪、林建榮、林峰戎、團體組柯力誌、張宏境、陳明裕、游崇甫、吳孟儒、張惠珠。

縣農會總幹事陳志揚指出，青農是帶動農村變革的火車頭，對人口老化的雲林農業發展扮演極重要推手，近年縣府推動更多通路平台，為雲林農業建立標竿，這次更多人獲獎是雲林農業共同榮耀。

古坑咖啡產銷班長林貝珊原從事飯店業，因家中變故與丈夫謝宗霖回草嶺種咖啡，自創「花囍田咖啡莊園」品牌，打響草嶺咖啡名號，更特別的是與茶改場進行「參與式育種」，將咖啡豆送DNA檢定並進行嫁接技術，穩定咖啡品質。

情侶檔的吳孟儒、張惠珠返鄉種麻竹筍，種植到加工堅持不用藥， 採用高溫高壓減菌技術，延長保存期限，讓消費者吃好味吃健康。

張麗善說，雲林農業產值從2018年769億元短短4年成長到890億元，最重要就是青農，今年全國百大青農選技，雲林縣在全國281參賽組中名列前茅，很感謝過去得獎的謝志平等青農，不吝和更多新青農，交流傳授經驗，希望未來用同樣的方法來複製培育更多的優秀青農，獲獎者可獲農業部5年5百萬的免息貸款，對精進農業設施更有幫助。