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師徒制推展成功！雲林獲全國百大青農人數暴增3倍 有助翻轉農村老化

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣榮獲全國百大青農人數從5人爆增至15人，今天接受雲林縣農會表揚。記者蔡維斌／攝影
雲林縣榮獲全國百大青農人數從5人爆增至15人，今天接受雲林縣農會表揚。記者蔡維斌／攝影

雲林縣農會今天表揚獲今年全國百大青農的15名青農，縣長張麗善強調今年入選人數比去年增加3倍，顯示青農師徒制推展成功，資深青農傳襲經營手法，讓更多新青農很快有斬獲，結合科技農業讓年收入突破百萬元的青農愈來愈多，就可吸引更多年輕人返鄉，改變農村老化型態，縣府全力配合推展，讓務農人口高達47.9%的雲林，也能帶動全縣人口總平均所得向上提升。

雲林獲農業部百大青農包括個人組紀紳傑、鄭彥甫、林煌智、蔡濰揚、林峻毅、林貝珊、黃千豪、林建榮、林峰戎、團體組柯力誌、張宏境、陳明裕、游崇甫、吳孟儒、張惠珠。

縣農會總幹事陳志揚指出，青農是帶動農村變革的火車頭，對人口老化的雲林農業發展扮演極重要推手，近年縣府推動更多通路平台，為雲林農業建立標竿，這次更多人獲獎是雲林農業共同榮耀。

古坑咖啡產銷班長林貝珊原從事飯店業，因家中變故與丈夫謝宗霖回草嶺種咖啡，自創「花囍田咖啡莊園」品牌，打響草嶺咖啡名號，更特別的是與茶改場進行「參與式育種」，將咖啡豆送DNA檢定並進行嫁接技術，穩定咖啡品質。

情侶檔的吳孟儒、張惠珠返鄉種麻竹筍，種植到加工堅持不用藥， 採用高溫高壓減菌技術，延長保存期限，讓消費者吃好味吃健康。

張麗善說，雲林農業產值從2018年769億元短短4年成長到890億元，最重要就是青農，今年全國百大青農選技，雲林縣在全國281參賽組中名列前茅，很感謝過去得獎的謝志平等青農，不吝和更多新青農，交流傳授經驗，希望未來用同樣的方法來複製培育更多的優秀青農，獲獎者可獲農業部5年5百萬的免息貸款，對精進農業設施更有幫助。

她說，AI新時代來臨，未來將積極推動科技智慧農業，讓青農有更大揮灑空間「用手機種田」更加省時省工，帶動雲林提升總體平均所得。

獲選全國百大青農的雲林縣青農今天欣喜接受雲林縣農會表揚，為雲林農業發展豎立標竿。記者蔡維斌／攝影
獲選全國百大青農的雲林縣青農今天欣喜接受雲林縣農會表揚，為雲林農業發展豎立標竿。記者蔡維斌／攝影
獲選全國百大青農的雲林縣青農今天帶著家人欣喜接受雲林縣農會表揚，為雲林農業發展豎立標竿。記者蔡維斌／攝影
獲選全國百大青農的雲林縣青農今天帶著家人欣喜接受雲林縣農會表揚，為雲林農業發展豎立標竿。記者蔡維斌／攝影
獲選全國百大青農的雲林縣青農今天帶著家人欣喜接受雲林縣農會表揚，為雲林農業發展豎立標竿。記者蔡維斌／攝影
獲選全國百大青農的雲林縣青農今天帶著家人欣喜接受雲林縣農會表揚，為雲林農業發展豎立標竿。記者蔡維斌／攝影

咖啡 雲林 青農

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