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台南鮮果首度進軍日本北海道 愛文芒果甜品吸饕客

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南愛文芒果頗受日本消費者青睞，在日本北海道的索朗祭會場，「台南物產」專區不時有民眾大排長龍，就為品嘗一口芒果的美味。圖／台南市政府提供
台南愛文芒果頗受日本消費者青睞，在日本北海道的索朗祭會場，「台南物產」專區不時有民眾大排長龍，就為品嘗一口芒果的美味。圖／台南市政府提供

現值愛文芒果產季，台南國際芒果節將在6月底登場，市長黃偉哲近期搶先帶著台南的農特產，進軍日本北海道盛典YOSAKOI索朗祭（YOSAKOIソーラン祭り；以下簡稱索朗祭），更是首度代表台灣設攤行銷，其中，現場示範的愛文芒果甜點，吸引許多饕客駐足，更成功打響台南農特產名號。

黃偉哲昨與國宴主廚阿慶師在北海道大通公園索朗祭會場的「台南物產」專區，舉辦台南芒果推廣記者會，示範台南愛文芒果搭配日本在地食材製成的甜點，獲得廣大迴響，現場販售的芒果鮮果、水果冰棒和地瓜系列等，更吸引大批民眾排隊品嘗美味；札幌Ario商場活動攤車期間限定的台南芒果與芒果豆花，也人氣十足、非常熱賣。

黃偉哲說，很榮幸參與如此盛大的祭典，台南會效法索朗祭的精神，突破傳統框架，以多元形式行銷台南農產，這次選擇透過結合大型祭典活動販售，讓台南的芒果和農特產的魅力能直接展現，也趁機讓更多日本民眾認識台南。

南市府指出，索朗祭每年吸引超過200萬人次前往觀賞，至今已超過30年歷史，祭典以「街道就是舞台！」為號召，分布在日本札幌市中心各處，此次，台南除首次在索朗祭設攤行銷外，台南應用科技大學學生也獲邀代表台灣參加演出，共同將台南形象推上國際舞台。

台南市長黃偉哲與國宴主廚阿慶師，在北海道大通公園索朗祭會場示範的愛文芒果甜點，吸引饕客駐足。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲與國宴主廚阿慶師，在北海道大通公園索朗祭會場示範的愛文芒果甜點，吸引饕客駐足。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲近期搶先帶著台南的農特產，進軍日本北海道盛典YOSAKOI索朗祭，更是首度代表台灣設攤行銷。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲近期搶先帶著台南的農特產，進軍日本北海道盛典YOSAKOI索朗祭，更是首度代表台灣設攤行銷。圖／台南市政府提供

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