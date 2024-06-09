傳承百年 蘆竹溝「平掛式牡蠣養殖」友善環境

坐擁北門潟湖天然淺灘特殊地形，台南市北門蘆竹溝平掛式牡蠣養殖已有百年歷史，因不需使用浮筒，也不用每年更換蚵架，對環境更友善，在一群在地熱血青年傳承下，更獲選112年農村好藝調查保存類殊榮。

農業部農村發展及水土保持署為促進農村文化持續發展與應用，使相關技藝得以系統性收錄或創新延續，舉辦「農村好藝」徵選，南市府輔導北門區蘆竹溝社區返鄉青年邱永仁以「平掛式牡蠣養殖」報名徵選獲評審們青睞。

台南市府農業局說，邱永仁曾經參與112年南市農村總合發展計畫之農村青年築夢計畫，透過計畫辦理3場「漁村蠔滋味」食魚教育，安排養蚵前置作業教學、漁村創意料理教學、蚵相關手作體驗等一系列活動，讓參加食魚教育的100名親子遊客瞭解牡蠣養殖及料理方式，為推廣在地產業不遺餘力，這次獲選可說是實至名歸。