快訊

第3波垃圾氣球來了！北韓報復脫北者組織行動再度發射 首爾附近數十個

MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

身上紅色腫包是蚊子還是跳蚤咬？哪種叮咬比較癢及如何止癢？

台南芒果前進北海道 首度於索朗祭設攤行銷

中央社／ 台南9日電

台南市長黃偉哲昨天率隊出訪日本行銷台南，並出席北海道祭典活動「索朗祭」台南芒果推廣記者會，這是台南首度在索朗祭設攤行銷，除了芒果，也販售多種水果及農特產。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲昨天出席在北海道大通公園索朗祭（YOSAKOIソーラン祭り；簡稱索朗祭）會場「台南物產」專區舉辦的芒果推廣記者會，與台灣國宴主廚「阿慶師」一起示範台南愛文芒果搭配日本在地食材製成甜點。

台南市政府指出，活動現場也販售台南芒果、水果冰棒和地瓜系列等多種產品，展現台南鮮果與加工品多元魅力，攤位不時擠滿想一嚐台南芒果美味饕客，也吸引當地媒體前往採訪。

黃偉哲透過新稿表示，台南效法索朗祭精神，突破傳統框架，以多元形式行銷農特產品，這次選擇透過結合大型祭典活動販售，讓芒果等農特產魅力能直接展現，也趁機讓更多日本民眾認識台南。

台南市政府指出，索朗祭每年吸引超過200萬人次前往觀賞，至今已超過30年歷史，這個祭典以「街道就是舞台」為號召，街道舞台分布在札幌市中心各處，此次台南市除了首次在索朗祭設攤行銷外，台南應用科技大學學生也獲邀參加演出，讓台南形象更廣為人知。

日本 芒果

延伸閱讀

批國民黨版財劃法未考量土地、人口老化 黃偉哲喊不公平

爭取超微到台南市投資 黃偉哲：人地電水全都準備好了

蘇姿丰、陳俊聖AI世紀對談 黃偉哲送好禮歡迎

南方半導體論壇台南揭幕 黃偉哲爭取科技大廠投資

相關新聞

鄉親鄉情／退休老刑警林佐孟 考查顏思齊開台史

台灣開台史主角顏思齊，史籍記載少，稗官野史爭議不斷，甚有史界人士懷疑400年前是否有「顏思齊」，雲林縣北港鎮顏思齊紀念碑...

大凍山公廁 無水源遲未開放

台南第一高峰白河關子嶺大凍山標高1241公尺，市府近來在鞍部興建1間公廁，因多年來都有山友透過議員要求建廁所，林業保育署...

端午連假台南好天氣 國華街小吃、赤坎樓古蹟湧入潮

端午連假第一天，台南天氣晴朗氣溫宜人，根據台南市政府觀光旅遊局統計，各主要景點一早遊客數整體較去年同期均有成長，市區國華...

台南、嘉義都有「大凍山」但議員指步道差很大 南市觀旅局回應

台南白河關子嶺有大凍山，嘉義奮起湖也有一座大凍山，都是台灣小百岳，也是熱門登山步道，但台南市議員質疑「平平是大凍山，建設...

要背水上山？台南第一高峰大凍山山頂蓋公廁 無水源可沖

台南第一高峰白河關子嶺大凍山標高1241公尺，市府近來在鞍部興建一間公廁，有議員質疑「無水可沖，還有化糞池滿了怎麼處理？...

南科加持蓮潭里人口快成善化第一 居民喊基礎建設跟不上

台南市善化區蓮潭里鄰近南科園區，10年前開始即有大量外來人口陸續遷入，是南市少數人口逆勢成長的區域，截至今年5月設籍人口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。