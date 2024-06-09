鄉親鄉情／退休老刑警林佐孟 考查顏思齊開台史

台灣開台史主角顏思齊，史籍記載少，稗官野史爭議不斷，甚有史界人士懷疑400年前是否有「顏思齊」，雲林縣北港鎮顏思齊紀念碑、水林鄉開台第一庄顏厝寮「開台十寨」、嘉義水上三界埔顏思齊古墓等史物流傳，民間故事言之鑿鑿，只是出土文物付諸闕如無從考證，顏史亟待史界揭謎。

相傳1621年，海商顏思齊率部將航海從笨港（今北港）登陸，並在水林、北港一帶設十寨屯營墾荒，因此水林鄉被稱「開台第一庄」，只是目前除60多年前建立北港顏思齊紀念碑，水林紅毛井及顏厝寮營寨地形結構及嘉義三界埔被稱是顏思齊古墓的「無名墳」，似乎找不出其他文物，佐證開台史。

北港鎮74歲退休刑警林佐孟，從小每天上學路過顏思齊紀念碑，對航海開台英雄充滿好奇嚮往，退休後一頭栽進陌生鄉野調查，發現顏史資料少，大多鄉野傳說，讓他驚奇。老刑警出身，堅持追根究底，近10年舉凡與顏史有關講座、事物，無不參與，遍訪史學專家、耆老，向公部門奔走請命，有如電影「古墓奇兵」情節般鍥而不捨追蹤，甚至遠赴福建顏思齊故鄉尋奇，但所見都是台灣複製史料，令他大失所望。

「只有開挖古墓讓出土文物說話，才能解開歷史謎團」，林佐孟說，多年追求真相，歷史始終在原點，偵查400年前「古老奇案」，比想像困難，唯有開掘探測古墓，才能還原歷史真相大白，他將不會放棄。