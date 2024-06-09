大凍山公廁 無水源遲未開放

台南第一高峰白河關子嶺大凍山標高1241公尺，市府近來在鞍部興建1間公廁，因多年來都有山友透過議員要求建廁所，林業保育署基於山林保育都未同意，幾經溝通才撥地，廁所近期完工；有議員質疑「無水可沖，還有化糞池滿了怎麼處理？」觀旅局說，啟用前需進行山友調查共識，共同自山下攜水登山，盡量減少使用廁所減少衝擊。

關子嶺大凍山名列台灣小百岳之一，主要登山步道全程約3公里，爬升約800公尺，往返約3至5小時；市府調查，平日登山民眾約300人、假日800人，目前大凍山登山口在土地公廟設一處公廁，沿途第一、第二涼亭和鞍部涼亭、山頂三角點無廁所，遇緊急如廁需求，只能尋覓隱密處「自然解放」。

議員李宗翰說，大凍山廁所設在鞍部鄰近三角點約5分鐘，海拔逾千公尺，不僅缺水、更沒排汙水管線，廁所前放置「無水」公告，讓山友看一次笑一次，當初選址建議設第一涼亭，有民眾願意提供水池供水，但最後卻選擇沒水、難以維護甚至排泄物無處可去地點，「難道要挑糞下山？」議員蔡育輝指出，大凍山沒公廁對女山友很不方便，目前設在鞍部，但無水沖洗及排泄物處理要想辦法改善；他可以發起募款雇人定期清理。

市長黃偉哲說會再檢討；觀旅局長林國華表示，鞍部才有腹地，其他地點不適合，第一涼亭到山頂還要30分鐘，目前興建的簡易廁所可以移動，因地點需林保署同意，將討論是否移動；在鞍部建公廁是部分山友建議，與林保署討論，由山友提供建議考量對山林最小衝擊，選擇具化糞池分解後排放，6月中旬完工，啟用將辦理環境教育活動，宣導山友盡量在山下如廁，維護山林。