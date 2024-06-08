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端午連假台南好天氣 國華街小吃、赤坎樓古蹟湧入潮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
端午連假首日，台南安平老街湧入人潮。圖／台南市觀旅局提供
端午連假首日，台南安平老街湧入人潮。圖／台南市觀旅局提供

端午連假第一天，台南天氣晴朗氣溫宜人，根據台南市政府觀光旅遊局統計，各主要景點一早遊客數整體較去年同期均有成長，市區國華街、海安河樂商圈、小西門商圈、南紡商圈、孔廟與赤崁樓等古蹟園區周邊景點，還是遊客必訪，上午人潮累計逾3萬人走訪。

觀旅局指出，另熱門的逛街採買景點新化老街、安平老街、鹽水老街及菁寮老街等，上午也有逾1萬2千人到訪；也有不少遊客選戶外親水景點如虎頭埤風景區、德元埤、尖山埤渡假村、將軍漁港、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道及台江國家公園周邊約吸引逾8千人。

健行踏青熱門景點如關子嶺風景區、梅嶺風景區、善糖文化園區及頑皮世界野生動物園一早也吸引逾6千人出遊。室內博物館舍奇美博物館、台灣歷史博物館、台南美術館及左鎮化石館一早逾2千人入館參觀。

觀光旅遊局長林國華表示，台南市國際龍舟錦標賽10日在台南運河安億橋至承天橋間進行精彩龍舟競賽，運河旁另有攤商展售、文化展演活動以及各式各樣的體驗活動，歡迎大家一起來共襄盛舉為選手加油。

超人氣手遊Pokémon GO特別在台南推出的30條官方路線，每條都在1.2公里以內，只要完成路線就能獲得遊戲認證的路線勳章，歡迎全國的寶可夢訓練家們端午繼續來台南完成路線捕捉寶可夢，邊抓邊玩體驗台南在地風情。

學甲「頑皮世界」推出在官網與現場購票，最低5折起，再送30元消費券，新化「虎頭埤風景區」推出「端午佳節來虎頭埤踩龍船聽樂音」；柳營「德元埤荷蘭村」也推出「玩轉端午節 FUN遊荷蘭村」活動，包括LARP團隊歐式衛兵表演的戶外實境活動、獨木舟趣味闖關競賽，還有蓮盛假日市集。

觀旅局表示，端午連假台南有粽夏潑水趣歡樂派對市集、2024台南香科年跟著魚頭君追香去，白河蓮花季 「蓮泥共好．荷勒仲夏」，相關活動訊息可上台南旅遊網。

端午連假首日，台南國華街美食吸引遊客。圖／台南市觀旅局提供
端午連假首日，台南國華街美食吸引遊客。圖／台南市觀旅局提供

台南美術館 景點 老街

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