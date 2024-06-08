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台南、嘉義都有「大凍山」但議員指步道差很大 南市觀旅局回應

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市白河關仔嶺大凍山在山友建議下，採取手作步道自然工法修建。圖／嘉義分署提供
台南市白河關仔嶺大凍山在山友建議下，採取手作步道自然工法修建。圖／嘉義分署提供

台南白河關子嶺有大凍山，嘉義奮起湖也有一座大凍山，都是台灣小百岳，也是熱門登山步道，但台南市議員質疑「平平是大凍山，建設差很大？」嘉義大凍山有木棧道階梯，白河大凍山步道很簡陋，要求市府觀旅局加強向主管機關爭取登山步道維護。

林業署嘉義分署說，關子嶺大凍山步道近5年投入經費約2309萬元；奮起湖大凍山步道投入約為1228萬元，主要是階梯、石板步道、排水溝等基礎步道維護設施，台南大凍山步道還有7座涼亭，前年新建3間更衣空間，都投注同樣的心力。

台南市議員朱正軒表示，台南市郊有大凍山及雞籠山、梅嶺及竹子尖山等步道系統，都是熱門登山步道，但嘉義奮起湖的大凍山步道，舖設石材、木棧道，設施良好，但台南大凍山步道都很原始，應向主管的林業署爭取改善。

市府觀旅局表示，關於關子嶺大凍山步道與嘉義大凍山步道環境落差，經洽林保署嘉義分署表示關子嶺大凍山步道全，主要以就地取材的方式進行修築，在滿足安全性的前提下，配合地形地貌與高程，並將生態與自然景觀同時兼顧，呈現最自然的步道，讓民眾感受到山林最原始的樣貌。

奮起湖大凍山步道則以石材及木材為主要材料，沿途穿梭闊葉樹林、竹林、柳杉林等不同的林相，步道形態配合地形有多種樣式，近年步道修繕原架高式棧道也朝配合原始地形地貌方向建置，讓民眾沐浴在自然環境的芬多精之中。

嘉義分署說，兩座大凍山雖撞名，但海拔、林相都不一樣，台南大凍山，又名大棟山，位在台南市白河區與嘉義縣大埔鄉交界，標高1241公尺，部分路段為石頭路，是條略有挑戰的健走路線；嘉義大凍山，又名糞箕山、畚箕山，海拔1976公尺，位於嘉義縣阿里山鄉奮起湖，為國家森林步道，路況良好，沿途林相優美。

嘉義縣奮起湖大凍山步道以石材及木材為主要材料。圖／嘉義分署提供
嘉義縣奮起湖大凍山步道以石材及木材為主要材料。圖／嘉義分署提供
台南市白河關仔嶺大凍山是人氣指數極高的登山步道。圖／嘉義分署提供
台南市白河關仔嶺大凍山是人氣指數極高的登山步道。圖／嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署在轄內步道設置愛心竹仗供山友使用。圖／嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署在轄內步道設置愛心竹仗供山友使用。圖／嘉義分署提供
台南市白河關仔嶺大凍山登山步道沿途設有更衣室。圖／嘉義分署提供
台南市白河關仔嶺大凍山登山步道沿途設有更衣室。圖／嘉義分署提供

台南 嘉義 奮起湖 登山步道 關子嶺

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