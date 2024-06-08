要背水上山？台南第一高峰大凍山山頂蓋公廁 無水源可沖

台南第一高峰白河關子嶺大凍山標高1241公尺，市府近來在鞍部興建一間公廁，有議員質疑「無水可沖，還有化糞池滿了怎麼處理？」因多年來都有山友透過議員要求興建廁所，林業保育署基於山林保育都未同意，幾經溝通後，才由林保署撥地、台南市政府在大凍山鞍部興建一間廁所，近期將完工，觀旅局說啟用前仍需進行山友調查共識，共同自山下攜水登山，並請山友互諒盡量減少使用高達1185公尺的廁所，減少相關衝擊。

關子嶺大凍山名列台灣小百岳之一，主要的登山步道全程約3公里，爬升約800公尺高度，往返時間約為3至5小時；南市府調查，平日登山民眾約300人、假日高達約800人，目前大凍山登山口在土地公廟設有一處公廁，沿途第一、第二涼亭和鞍部涼亭、山頂三角點都無廁所，遇有緊急如廁需求，只能尋覓隱密處「自然解放」。

市議員李宗翰表示，大凍山廁所設在鞍部鄰近三角點約5分鐘，海拔也逾1千公尺，不僅缺水更沒有排汙水的管線，廁所前放置「無水」公告，讓山友看一次笑一次，當初選址就建議設在第一涼亭，有民眾願意提供自己的水池作為供水，但最後卻選擇一個沒水、難以維護甚至排泄物無處可去的地點，「難道要挑糞下山嗎？」

市府觀旅局長林國華說，是因鞍部才有腹地，其他地點都不適合，第一涼亭到山頂還要30分鐘，目前興建的簡易廁所是可以移動，因地點需要林保署同意，將再討論是否移動；市長黃偉哲也說會再檢討。

市議員蔡育輝則指出，大凍山沒有公廁對山友很不方便，尤其是女性山友，目前設在鞍部，但無水沖洗及排泄物處理，要想辦法改善；他可以發起募款雇人定期清理。