快訊

大雷雨炸3縣市！慎防劇烈降雨、雷擊 氣象署：明天午後雷陣雨更強

好賭斷職涯…水原一平連外送都沒得做 Uber Eats證實已停權

黃仁勳固樁行程+1 離台前夕傳私訪「這位」供應鏈大咖

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南科加持蓮潭里人口快成善化第一 居民喊基礎建設跟不上

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
善化區蓮潭里道路、人行道狹窄常為居民詬病，南市工務局預計投入700萬元分兩期解決人行道問題。記者莊曜聰／攝影
善化區蓮潭里道路、人行道狹窄常為居民詬病，南市工務局預計投入700萬元分兩期解決人行道問題。記者莊曜聰／攝影

台南市善化區蓮潭里鄰近南科園區，10年前開始即有大量外來人口陸續遷入，是南市少數人口逆勢成長的區域，截至今年5月設籍人口數已有6785人，即將超車光文里成為善化區第一大里，生活圈內住宅密集，但近年來居民反應，里內人行道設置一點都不友善，還有路樹、路燈、變電箱擋道問題，日前市議員李偉智提出質詢，南市工務局盤點共有284處待改善，將分階段處理，希望最快在明年底能完成。

善化區蓮潭里位於南科LM特定區內，隨著開發程度高、移入人口增加，基礎建設衍生的問題越來越多，加上原開發計畫與現在實際狀況不符，包括道路狹小、停車位及公共空間不足，還有瓦斯管線出現在私人土地等狀況層出不窮，讓居民大嘆規劃不佳，外界視他們住在「富人里」，聽來反而像是諷刺。

除了上下班尖峰時期的「塞車日常」外，居民也反應人行道寬度不足、破損不平等狀況，陳姓工程師說，不少臨路的建案與人行道接攘，被住戶停車占用，但住戶確認為是個人產權，雙方各執一詞，盼公權力能解決，李姓居民則質疑當初規劃就有問題，之前種的路樹現在反而還要花錢移除，真的是「錢太多」；里長陳紫晶表示，蓮潭里現在的狀況是「他山之石」，未來南市府在開發其他特定區時，希望不要犯同樣錯誤。

南市工務局指出，今年4月時已會同相關單位現勘，補助經費改善蓮潭路、善新大道、善新西路、陽光大道等路段人行道，並針對該區各路段因植栽、路燈等占用人行道通行狀況進行盤點，5月底邀集相關單位開會決議，分2年時間進行改善。

工務局表示預計將投入約700萬經費，第一階段為龍目井路、蓮潭南街及陽光三路，第二階段為蓮潭路、蓮潭北一街、蓮潭北三街、陽光北一路及善新西路，包括電信機構及台電設置可能影響通行之11座設施，已請管線機構二個月內提出改善方案，並配合行道樹及路燈改善期程辦理。

蓮潭里短短10年時間已成善化區第二大里，隨著建案開發及人口移入，暴露出當初規劃問題。記者莊曜聰／攝影
蓮潭里短短10年時間已成善化區第二大里，隨著建案開發及人口移入，暴露出當初規劃問題。記者莊曜聰／攝影
善化區蓮潭里人口數已達6785人，多為南科園區上班族，道路狹小、公共建設不足等問題為居民詬病。記者莊曜聰／攝影
善化區蓮潭里人口數已達6785人，多為南科園區上班族，道路狹小、公共建設不足等問題為居民詬病。記者莊曜聰／攝影

人行道 住戶 南科 台南 路樹

延伸閱讀

進度75.45%！三鶯線11月測試列車 中央路人行道改善中

5月新生兒1萬1168人今年新高 人口仍連5月負成長

騎單車上人行道！他不滿轟「多數人沒意識違規」 網點名2狀況最煩

鶯歌區台鐵鳳鳴臨時車站將啟用 連人行道都還沒有

相關新聞

受地震山崩影響…嘉義縣山區觀光冷清 端午訂房率減少5成

近期受地震及山區降雨影響，嘉義縣道159甲40K昨天掉落逾1公噸巨石，民眾「聞山色變」出遊意願降低，端午連假首日人潮不如...

南科加持蓮潭里人口快成善化第一 居民喊基礎建設跟不上

台南市善化區蓮潭里鄰近南科園區，10年前開始即有大量外來人口陸續遷入，是南市少數人口逆勢成長的區域，截至今年5月設籍人口...

爭取女性一線「生」機 黃偉哲同意台南2025年補助「凍卵」

台南市議員李宗翰多次爭取南市凍卵補助，昨天議會總質詢時以輝達提供員工100%的代理孕母費用補助，雖然代孕在台灣目前尚未全...

營造友善行人空間 嘉市這3座公園最多違規闖入汽機車

嘉義市大小公園逾30座，被稱為公園城市，是市民重要休閒運動場所，市府接獲民眾反映，部分公園常有汽機車闖入，威脅安全，市府...

繼台東後「蔣勳書房」落腳台南水交社園區 9日試營運

由台南市政府文化局、蔣勳文化基金會及和通文化藝術基金會，在水交社文化園區設置的「和通蔣勳書房」常設展，將於6月9日開始試...

外來種惡霸再入侵蘭潭 疑有人放生強勢魚種「皇冠三間」

嘉義市民生及工業用水庫蘭潭，遭外來種魚蝦入侵，除常見凶猛肉食性「魚虎」，還有澳洲淡水龍蝦，日前有生態保育人士驚見強勢外來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。