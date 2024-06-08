南科加持蓮潭里人口快成善化第一 居民喊基礎建設跟不上

台南市善化區蓮潭里鄰近南科園區，10年前開始即有大量外來人口陸續遷入，是南市少數人口逆勢成長的區域，截至今年5月設籍人口數已有6785人，即將超車光文里成為善化區第一大里，生活圈內住宅密集，但近年來居民反應，里內人行道設置一點都不友善，還有路樹、路燈、變電箱擋道問題，日前市議員李偉智提出質詢，南市工務局盤點共有284處待改善，將分階段處理，希望最快在明年底能完成。

善化區蓮潭里位於南科LM特定區內，隨著開發程度高、移入人口增加，基礎建設衍生的問題越來越多，加上原開發計畫與現在實際狀況不符，包括道路狹小、停車位及公共空間不足，還有瓦斯管線出現在私人土地等狀況層出不窮，讓居民大嘆規劃不佳，外界視他們住在「富人里」，聽來反而像是諷刺。

除了上下班尖峰時期的「塞車日常」外，居民也反應人行道寬度不足、破損不平等狀況，陳姓工程師說，不少臨路的建案與人行道接攘，被住戶停車占用，但住戶確認為是個人產權，雙方各執一詞，盼公權力能解決，李姓居民則質疑當初規劃就有問題，之前種的路樹現在反而還要花錢移除，真的是「錢太多」；里長陳紫晶表示，蓮潭里現在的狀況是「他山之石」，未來南市府在開發其他特定區時，希望不要犯同樣錯誤。

南市工務局指出，今年4月時已會同相關單位現勘，補助經費改善蓮潭路、善新大道、善新西路、陽光大道等路段人行道，並針對該區各路段因植栽、路燈等占用人行道通行狀況進行盤點，5月底邀集相關單位開會決議，分2年時間進行改善。