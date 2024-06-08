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受地震山崩影響…嘉義縣山區觀光冷清 端午訂房率減少5成
近期受地震及山區降雨影響，嘉義縣道159甲40K昨天掉落逾1公噸巨石，民眾「聞山色變」出遊意願降低，端午連假首日人潮不如預期，阿里山國家森林遊樂區至中午累計入園人數約900人，相較往年人潮大減，旅館訂房率也減少5成，旅宿業盼縣府協助行銷。
嘉義縣民宿發展協會理事長簡坤瑩說，近期受花蓮大地震影響，大家「聞山色變」，興致缺缺，且連日下雨山區易有落石，也有不少人取消訂房，訂房率較往年端午節減少5成，目前以國外觀光客居多，台灣人大多仍在觀望，希望縣府幫忙行銷推廣，活絡觀光。
警方表示，今年端午連假山區車潮及人潮相較往年減少，目前實施交通疏導並未管制，從車流量及監視器畫面推算，太平雲梯人潮稀稀落落冷清，瑞里地區不到百人、竹崎親水公園約200人，奮起湖地區不到1千人，近日山區陰雨易有土石滑落，提醒民眾上山留意路況。
林業署嘉義分署統計，去年端午節連假4天觀光人數約1萬6000人次，今年端午節連假首日，累計入園人數約900人，入園人數相較減少。而海區東石鄉有縣府舉辦「端午龍舟賽」，明天晚上施放高空煙火，後天龍舟比賽登場，預計湧入大量人潮，警方將在台82、61線、縣道166、168線加強交通疏導。
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