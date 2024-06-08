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爭取女性一線「生」機 黃偉哲同意台南2025年補助「凍卵」
台南市議員李宗翰多次爭取南市凍卵補助，昨天議會總質詢時以輝達提供員工100%的代理孕母費用補助，雖然代孕在台灣目前尚未全面合法化，建議市府針對凍卵設置相關補助。市長黃偉哲承諾，明年將會提報相關預算，為女性朋友爭取多一個選擇，讓她們不再為了工作錯過最適合生育的年齡，維持生產力的同時也不影響工作。
衛生局長李翠鳳說，以往中央對凍卵補助有保留，是擔心會延後婚育年齡，但議員提出後也和市長討論，認同給女性多一個選擇的機會，凍卵費用包括取卵和凍卵兩部分，取卵約8萬至10萬元，凍卵則每年約8000至1萬元，目前依人工生殖法規定，需為「不孕夫妻」方能使用。
衛生局說，為協助育齡婦女保留一線「生」機，待日後有生育需求時，仍有健康的卵孕育下一代，刻正撰寫新興計畫中，爭取於2025年凍卵補助計畫，針對設籍於台南市25至40歲的女性提供凍卵補助，符合醫療性凍卵補助對象至合約人工生殖醫療院所，經醫師諮詢評估符合後，完成凍卵療程作業(誘導排卵、取卵手術等程序)，終身一次。
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