快訊

黃宣搭檔汪蘇瀧 《歌手2024》「救場主持」好表現登熱搜！網讚爆：別讓他走

繳清違約金才給離職證明？私校代理教師捍衛權利有守則

國會改革宣傳戰開打！國民黨首場劍指賴清德本命區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取女性一線「生」機 黃偉哲同意台南2025年補助「凍卵」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲同意補助女性凍卵，明年提報相關預算。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲同意補助女性凍卵，明年提報相關預算。記者吳淑玲／攝影

台南市議員李宗翰多次爭取南市凍卵補助，昨天議會總質詢時以輝達提供員工100%的代理孕母費用補助，雖然代孕在台灣目前尚未全面合法化，建議市府針對凍卵設置相關補助。市長黃偉哲承諾，明年將會提報相關預算，為女性朋友爭取多一個選擇，讓她們不再為了工作錯過最適合生育的年齡，維持生產力的同時也不影響工作。

衛生局長李翠鳳說，以往中央對凍卵補助有保留，是擔心會延後婚育年齡，但議員提出後也和市長討論，認同給女性多一個選擇的機會，凍卵費用包括取卵和凍卵兩部分，取卵約8萬至10萬元，凍卵則每年約8000至1萬元，目前依人工生殖法規定，需為「不孕夫妻」方能使用。

衛生局說，為協助育齡婦女保留一線「生」機，待日後有生育需求時，仍有健康的卵孕育下一代，刻正撰寫新興計畫中，爭取於2025年凍卵補助計畫，針對設籍於台南市25至40歲的女性提供凍卵補助，符合醫療性凍卵補助對象至合約人工生殖醫療院所，經醫師諮詢評估符合後，完成凍卵療程作業(誘導排卵、取卵手術等程序)，終身一次。

凍卵 台南 衛生局 黃偉哲

延伸閱讀

爭取超微到台南市投資 黃偉哲：人地電水全都準備好了

蘇姿丰、陳俊聖AI世紀對談 黃偉哲送好禮歡迎

南方半導體論壇台南揭幕 黃偉哲爭取科技大廠投資

黃仁勳喊需更多電 但台南光電被汙名化？黃偉哲：只有被罵

相關新聞

外來種惡霸再入侵蘭潭 疑有人放生強勢魚種「皇冠三間」

嘉義市民生及工業用水庫蘭潭，遭外來種魚蝦入侵，除常見凶猛肉食性「魚虎」，還有澳洲淡水龍蝦，日前有生態保育人士驚見強勢外來...

爭取女性一線「生」機 黃偉哲同意台南2025年補助「凍卵」

台南市議員李宗翰多次爭取南市凍卵補助，昨天議會總質詢時以輝達提供員工100%的代理孕母費用補助，雖然代孕在台灣目前尚未全...

營造友善行人空間 嘉市這3座公園最多違規闖入汽機車

嘉義市大小公園逾30座，被稱為公園城市，是市民重要休閒運動場所，市府接獲民眾反映，部分公園常有汽機車闖入，威脅安全，市府...

繼台東後「蔣勳書房」落腳台南水交社園區 9日試營運

由台南市政府文化局、蔣勳文化基金會及和通文化藝術基金會，在水交社文化園區設置的「和通蔣勳書房」常設展，將於6月9日開始試...

嘉縣有線電視費全台第6高 議員：強迫埋單

台灣偏鄉有線電視費率較都會區高，嘉義縣每月555元，只有吃到飽選項，是全台第6高。有議員昨質詢指出，六都費率較鄉下便宜，...

系統不同 台南捷運紅線讓高捷做

台南捷運紅線原規畫和高雄捷運紅線在高雄湖內區串連，因軌道系統不同生變，台南確定不跨二仁溪，市議員昨在議會批說，現在外界出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。