繼台東後「蔣勳書房」落腳台南水交社園區 9日試營運

由台南市政府文化局、蔣勳文化基金會及和通文化藝術基金會，在水交社文化園區設置的「和通蔣勳書房」常設展，將於6月9日開始試營運，首檔展覽將推出蔣勳「文青時代」特展，展出蔣勳深藏多年的手稿畫作，如卡繆、齊克果、卡夫卡等人肖像。邀請市民在聆賞畫作時，品味自己的文青時代點滴，同時感受水交社日式建築的魅力。

蔣勳表示，繼台東「蔣勳書房」的籌畫後，希望有更多合適的地點可以設置書房，分享畫作及著作給更多的鄉親。台南水交社文化園區是一處非常美的園區，很高興「和通蔣勳書房」能坐落在這個美麗的園區，希望民眾進到書房可以將自己的心靜下來，品味日式建築的工法，看著光影與老屋的交輝，欣賞一幅幅的畫作，拿一本書靜靜的閱讀，透過QRCODE聆聽作品，享受放鬆的美好時光。

台南市政府文化局長謝仕淵表示，台南「水交社文化園區」原是水交社日式宿舍群區域，2019年整修完成，園區房舍整修後仍保原有古色古香的風貌，四周的環境景觀也非常綠意盎然，美侖美奐。希望在這樣的場地，藉由蔣勳老師的魅力，可以吸引更多愛好美學藝文的民眾來水交社文化園區走走。

和通文化藝術基金會董事長李怡寧表示，水交社文化園區是台南市區一處非常美的場域，「和通蔣勳書房」常設展的設置希望能將老師對藝術美學的宏大能量也帶來台南，分享給喜歡蔣勳老師的鄉親們，書房裡面會有老師的畫作，第一檔就會展示蔣老師的珍藏「文青時代」特展，也有老師的相關著作及有聲QR code，美麗的場館搭配蔣勳老師的畫作，相得益彰，是大家絕對不能錯過的好地方，期待大家一起來感受日式建築與蔣勳老師對話的美。