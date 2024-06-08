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外來種惡霸再入侵蘭潭 疑有人放生強勢魚種「皇冠三間」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市蘭潭遭外來種魚蝦入侵，除常見凶猛肉食性「魚虎」，日前有生態保育人士驚見強勢外來魚種「皇冠三間」，不排除遭人違規放生。圖／讀者提供
嘉義市蘭潭遭外來種魚蝦入侵，除常見凶猛肉食性「魚虎」，日前有生態保育人士驚見強勢外來魚種「皇冠三間」，不排除遭人違規放生。圖／讀者提供

嘉義市民生及工業用水庫蘭潭，遭外來種魚蝦入侵，除常見凶猛肉食性「魚虎」，還有澳洲淡水龍蝦，日前有生態保育人士驚見強勢外來魚種「皇冠三間」，不排除遭人違規放生；水公司五區管理處說，持續辦理水庫巡查，未發現違法放生行為。

去年枯水期仁義潭水引入蘭潭，加上梅雨期，蘭潭水位逾一半，提供水生生物適合生長環境，水庫長期遭外來種凶猛肉食性魚類「魚虎」入侵淪陷，讓生態保育人士對水庫生態憂心。

日前有生態保態人士在蘭潭邊，看到一大群「皇冠三間」、「魚虎，蘭潭水庫主管機關水公司對移除入侵種有無任何作為？沒在管入侵種嗎？」嘉義大學水生生物科學系副教授郭世榮建議利用魚虎繁殖期捕撈，減少族群數量。

郭世榮帶領研究團隊，2006年接受第五河川局委託，調查蘭潭魚蝦，發現多達70多個外來種，至今未再調查，他說，外來種大多與本土草魚、吳郭魚等和平共處，但魚虎等具侵略性魚，對生態衝擊最大，外來種成為強勢魚種，捕撈減少抑制族群增加。

「皇冠三間」生性較兇，會吃其他魚蝦，也算強勢魚種，外來種魚長大後會吃其他魚類，威脅原生魚種，「皇冠三間」魚側可見3條深色垂直條紋，屬淡水觀賞魚類，原產南美洲，對環境適應力強，在低溶氧與汙濁水域都能生長，雜食以小魚與大型無脊椎動物為食。

水公司五區管理處說，蘭潭目前均為普氧狀況，水質良好，目前無影響水質安全，持續辦理水庫巡查，針對生態保育人士建議將派員拜訪了解，配合政府政策處理。

嘉義市蘭潭遭外來種魚蝦入侵，除常見凶猛肉食性「魚虎」，日前有生態保育人士驚見強勢外來魚種「皇冠三間」，不排除遭人違規放生。圖／讀者提供
嘉義市蘭潭遭外來種魚蝦入侵，除常見凶猛肉食性「魚虎」，日前有生態保育人士驚見強勢外來魚種「皇冠三間」，不排除遭人違規放生。圖／讀者提供
嘉義市蘭潭遭外來種魚蝦入侵，除常見凶猛肉食性「魚虎」，日前有生態保育人士驚見強勢外來魚種「皇冠三間」，不排除遭人違規放生。圖／讀者提供
嘉義市蘭潭遭外來種魚蝦入侵，除常見凶猛肉食性「魚虎」，日前有生態保育人士驚見強勢外來魚種「皇冠三間」，不排除遭人違規放生。圖／讀者提供
嘉義市蘭潭遭外來種魚蝦入侵，除常見凶猛肉食性「魚虎」，日前有生態保育人士驚見強勢外來魚種「皇冠三間」，不排除遭人違規放生。圖／讀者提供
嘉義市蘭潭遭外來種魚蝦入侵，除常見凶猛肉食性「魚虎」，日前有生態保育人士驚見強勢外來魚種「皇冠三間」，不排除遭人違規放生。圖／讀者提供

放生 水庫 蘭潭 魚類

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