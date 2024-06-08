系統不同 台南捷運紅線讓高捷做

台南捷運紅線原規畫和高雄捷運紅線在高雄湖內區串連，因軌道系統不同生變，台南確定不跨二仁溪，市議員昨在議會批說，現在外界出現「台南不做高雄做、謝謝邁邁」、「邁邁聽到台南人的心聲」等聲音，要求交通局對外說清楚，不要讓外界以為「市長黃偉哲無能到這種地步，被陳其邁搶走眉角」，要好好說明不要讓市民誤解。

台南市副市長葉澤山說，誤會大了，台南捷運紅線列在優先路網，但高雄紅線因湖內一帶人口量還不足，是比較晚規畫，原本希望兩個路網一起規畫，但台南已經等了高雄1年多，後來因兩市軌道系統不一樣，他代表和高雄副市長林欽榮確定不串連，高雄說要延伸北上到台南，一是沙崙線、一是奇美線，但有關路線及車站都還要再討論。

市議員郭鴻儀說，高市捷運局對外表示，將規畫紅線延伸線再往北延，分兩線進台南銜接奇美博物館、高鐵台南站，現在網路熱議「台南紅線不跨過二仁溪，高雄市邁邁說我們過去接就好你們不用過來」，是不是很悲哀，「吃台南豆腐」。

交通局長王銘德說，台南捷運紅線可行性研究於2022年底即完成期末報告，因路線延伸至高雄市境內於大湖站銜接高雄捷運紅線，需經兩市共同成立捷運推動小組及議會同意後方可提送中央審查，經歷1年餘的溝通協調，因高雄市政府考量兩市採用捷運系統型式不同及民眾搭乘便利性，不希望由台南紅線行經高雄市境內銜接該市紅線。

雙方協調後達成各市境內採用各自系統的共識，台南市府除予以尊重外，並請高雄市府加速啟動高捷紅線北延方案的可行性研究等規畫作業，以利早日實現兩市路網串連。

交通局表示，目前正在辦理台南捷運紅線可行性研究報告修正，將訖點由原先規畫的大湖R10站，修正至嘉南藥理大學R6站，待取得議會同意後，盡速提報中央審查。