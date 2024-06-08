嘉縣有線電視費全台第6高 議員：強迫埋單

台灣偏鄉有線電視費率較都會區高，嘉義縣每月555元，只有吃到飽選項，是全台第6高。有議員昨質詢指出，六都費率較鄉下便宜，違背「資訊平權」理念，且應讓消費者可選台，而非強迫全部埋單。縣府表示，費率參考民調結果，經委員會審查通過，今年底審查會納入意見。

議員何子凡說，鄉下人沒事就只能看電視，有線電視費率卻比都會區高，花蓮縣590元、金門縣585元、台東縣575元、新竹縣570元，苗栗縣560元、嘉義縣555元，六都費率約為500元出頭，嘉義縣家戶所得全台最低，費率卻是全台第6高。

何子凡也說，在相同業者經營下，嘉縣有線電視費率555元，只有吃到飽方案，但鄰近嘉市收費540元，還有200多元選配方案，目前只有花東和離島無法選擇方案，質疑縣民得硬吃555元吃到飽方案，且參與審查會議的消費者保護團體代表只有1人太少，應研議增加。

副縣長劉培東擔任有線電視審查諮詢委員會召集人，劉說，嘉義縣幅員遼闊，經營成本高，近來訂戶減少，業者多次表達漲價意願，但在他主持會議下，擋住不漲價，將納入意見在審查委員會充分討論。

新聞處長楊浩茹說，嘉義縣有線電視有2家業者，海線是大揚電視台、山線是國聲電視台，訂閱戶各約3.5萬戶、2.9萬戶，審查費率前經民調程序，整理資料後送至費率審查會議參考，嘉義縣用戶多傾向選擇吃到飽，消費者保護團體代表由消費者文教基金會推薦，將研議增加。