端午節午時水用這招除穢又招財 善化慶安宮發龍香包

端午節將至，除了吃粽子、立蛋，民間習俗有取「午時水」可招財、除穢氣的傳統，像是台南市定古蹟善化慶安宮就會開啟荷蘭井，讓民眾取水，鹽水區還有打鐵鋪老師傅，一年換一次打鐵水，用的就是午時水；民俗專家廖大乙也教民眾小撇步，用午時水來招財轉運。

台語諺語中有「午時洗目睭，金到若烏鶖」、「洗午時水，不肥亦水」，廖大乙說，由於端午節午時（11時到13時）是陽氣最盛的時分，可說是「純陽之水」，用途多多，以前民眾會在午時水裡加進艾草、菖蒲，用來洗臉、洗澡以淨身，如果身邊沒有，也能夠用檜木精油、白花油代替，滴幾滴就有同樣效果。

廖大乙說，以往會取井水，現在民眾可在同樣時間，先取好半桶自來水，再放在陽光下曝曬至少15分鐘，再分裝到寶特瓶中，在瓶身上貼張小紅紙，放在辦公桌、書桌下的右側，以及家中的財位，希望能招財轉運，且端午當天因為是「正陽日」，穿著白色、金黃色衣物也有助運勢。

善化慶安宮每年端午節都會打開廟前道路的荷蘭井，舉辦取水儀式，打水讓民眾取用，再請道士點雄黃驅邪，今年還準備了800個Q版龍年造型香包，以及800個寫有開運、福慧、智慧、幸福、聚財不同主題的香囊袋讓民眾排隊索取，另外一早就會發放艾草束，午間還有立蛋、滷味品嘗、香包DIY、長輩繫五色縷活動等，內容相當豐富。

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