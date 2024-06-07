爭取超微到台南市投資 黃偉哲：人地電水全都準備好了

「南方半導體論壇」今天在大台南會展中心登場，邀請超微半導體(AMD)董事長蘇姿丰參與「AI世紀對談」，台南市長黃偉哲除贈送蘭花瓷盤、「520國宴伴手禮」及阿霞飯店經典美食、2盆以奈米技術噴染AMD的蝴蝶蘭等盡地主之誼，也趁機為台南招商、面交6千字招商說帖。

黃偉哲出席論壇，以滿滿家鄉味歡迎台南女兒回故鄉。開場致詞時表示，台南在南台灣半導體廊帶占據中間「C位」，多年來不懈努力打造好的投資環境，歡迎科技大廠投資。

蘇姿丰的父親蘇春槐在媒體聯訪時表示，希望超微在台南投資，他會投一票。黃偉哲說，如果他們家族會議也跟股東會同樣重要的話，都願意去努力。其實要尊重專業評估及企業布局。任何科技大廠台南都歡迎，包括台灣的科技大廠都歡迎，「我們是客觀的歡迎。」

黃偉哲表示，台南除在半導體產業開花結果，市府也承先啟後持續布局，致力發展綠電充實供應、科技產業群聚、建構完整人才培育機制，「以綠電、算力、人力三大優勢，迎接AI產業新時代」。

媒體詢問黃偉哲台南的條件AMD來投資的機率有多少。他表示「這個要問王爺、要問神明比較清楚」；但是客觀條件台南都具備，包括綠電、再生水、土地。台南現在光是可用土地就在沙崙這邊，綠能科技城就有將近10公頃，包括台南市4.1公頃、鐵路局交通部的5.8公頃這都準備好了。