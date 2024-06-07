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台南龍舟賽美食攤翻譯出包 「Takayama loves jade」被笑翻

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南國際龍舟賽美食攤的英文翻譯鬧笑話，經發局緊急修正。圖／經發局提供
台南國際龍舟賽美食攤的英文翻譯鬧笑話，經發局緊急修正。圖／經發局提供

台南「英文翻譯」出包？台南市國際龍舟賽昨晚祭江後在台南運河登場，活動上百攤特色美食、農產品及文創攤位，但被發現翻譯鬧笑話，各攤位英文亂翻一通，像「高山愛玉」翻成「Takayama loves jade」，竟夾雜英日語，讓網友笑翻，經發局坦承作業匆促有錯，已緊急更正，日後也將特別注意及審核，將雙語城市的推動做得更好。

台南市長黃偉哲也說表示，南市要求雙語國際化，這樣翻譯應是「廠商無心，官員無意」，廠商可能便宜行事直接從翻譯機或透過網路翻譯，已要求立即改善。

經發局長林榮川看了也嘆氣，他說，這是委外廠商自己翻譯的，已要求廠商改善。

南市議員Ingay Tali 穎艾達利指出，「Ibu高山愛玉」是攤主的布農語名字，把「高山愛玉」翻成「Takayama loves jade」，Takayama怎麼看都是日文漢字唸法，還有愛玉直翻成「loves jade」，上次台灣燈會時至少還會用「Aiyu jelly」或者用「Jelly fig」都好理解。

另外，其他攤位翻譯，還有抽抽樂遊戲「洞洞樂」翻成「cave music」、柳橙先生直翻成「Orange Mr」，燒酒螺則翻成「Soju snails」......。網友也笑翻說「大拼盤翻譯法嗎？」「Takayama讓我笑翻了」。議員說，其實很多店家的命名，都有他的意思，大可直接先問過店家，而不是「望文生譯」，硬生生的翻。

經發局已緊急更正，洞洞樂原本翻成「Cave music」，後更正為「Lottery Poking」；ibu高山愛玉翻成「ibu Takayama love jade」，後更正「ibu alpine aiyu jelly」；連柳橙先生翻成「 Orange Mr 」，更正為「Mr. Orange」

經發局說，為了豐富龍舟賽的多元與趣味性，特別在龍舟賽區附近設置美食攤位，另外為了服務國際觀光客將攤位名稱另外加上英文翻譯，由於攤位名稱的特性，部分名稱應該使用音譯，部分名稱則需要對照正確英文名稱來使用，由於作業倉促，出現部分不恰當的英文翻譯，主辦單位已經在第一時間改正，日後也將特別注意及審核，將雙語城市的推動做得更好。

台南國際龍舟賽美食攤的英文翻譯鬧笑話，經發局緊急修正。圖／經發局提供
台南國際龍舟賽美食攤的英文翻譯鬧笑話，經發局緊急修正。圖／經發局提供
台南國際龍舟賽美食攤的英文翻譯鬧笑話。圖／經發局提供
台南國際龍舟賽美食攤的英文翻譯鬧笑話。圖／經發局提供
台南國際龍舟賽美食攤的英文翻譯鬧笑話。圖／經發局提供
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