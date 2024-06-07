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南方半導體論壇台南揭幕 黃偉哲爭取科技大廠投資

中央社／ 台南7日電
台南市長黃偉哲。聯合報系記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報系記者吳淑玲／攝影

2024南方半導體論壇今天在大台南會展中心揭幕，重頭戲是AMD董事長蘇姿丰、宏碁董事長陳俊聖的AI世紀對談；台南市長黃偉哲表示，努力爭取科技大廠投資，台南已準備好了。

在蘇姿丰父親蘇春槐等人陪同下，黃偉哲今天下午在大台南會展中心接受媒體訪問指出，國際科技界競爭激烈，北部有COMPUTEX，南部有南方半導體論壇，讓人了解台灣科技實力及南台灣半導體產業位置，南部科學園區、台南科學園區產值及產業群聚效應，對科技業發展非常有利。

黃偉哲表示，大家知道都AI（人工智慧），若國際知名大廠願意投資台灣，這是好事，也是對台灣的肯定，如果到南台灣或台南，更是好上加好；但企業評斷各城市競爭條件一定是主觀的，包括交通、地理位置、水電供應及人才。

黃偉哲說，相較於其他城市，台南有過之而無不及，也很有信心，具備綠電、再生水、土地等客觀條件，另有成功大學、陽明交通大學等周邊大專院校，每年約2萬3000名畢業生，人才也不愁，擁有天時、地利、人和，企業有企業布局和思考方向，但台南已準備好了。

至於蘇姿丰今晚有家族聚餐，是否到場爭取超微半導體（AMD）投資台南，黃偉哲表示，將在適當時間送上招商說帖，「我覺得拿給蘇爸爸比較有用」，但還是要尊重企業評估及布局。

黃偉哲說，台南歡迎科技大廠，包括台積電、聯發科等台灣科技大廠，「我們是客觀的歡迎」。

半導體 黃偉哲

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