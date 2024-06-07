快訊

大雨狂轟中南部！台鐵瑞穗至三民淹水 部分列車延誤、停駛

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

2024台南國際龍舟錦標賽 6/6盛大開幕

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

全台歷史最悠久的龍舟賽事自6日至10日在台南運河安億橋至承天橋下熱鬧登場，現場並由「即將成真火舞團」帶來盛大的演出，爲2024台南國際龍舟錦標賽揭開華麗序幕。

台南市長黃偉哲表示，台南市遵循傳統古禮祭江，向神明祈求賽程順利，今年龍舟錦標賽除了有97隊參賽隊伍，選手也多達2,212位，今年適逢台南400，舉辦國際龍舟賽事更具有文化傳承的特殊意義，在端午龍舟賽之後緊接著還有文博會、台灣設計展及棒球歷史展等大型展覽即將陸續登場。

南市體育局表示，台南龍舟賽是全台灣歷史最悠久的龍舟賽事，至今已超過300年，台南龍舟賽不僅堅持使用木船競賽，也依古禮於賽前舉行祭江敬告天地神明，祈求賽事圓滿順利。今年的台南國際龍舟錦標賽除了比賽以外，活動會場更有上百攤特色美食、農產品及文創攤位，現場更安排精彩的藝文表演與體驗活動區，讓來訪民眾可以玩立蛋、童玩，不僅可以隨興吃喝看比賽，也可買精緻的伴手禮回家。

聚傳媒

神明 龍舟賽

延伸閱讀

端午連假／台南龍舟賽、雙層巴士餐車、景區活動、電子集章 一應俱全超熱鬧

高雄運發局端午推運動酷澎券 看龍舟賽花200給1300

端午連假台南市中西區遶境、慶典15場次 警：全力疏導

高雄龍舟賽 美日駐台機構將與市府隊拚勝負

相關新聞

台南龍舟賽美食攤翻譯出包 「Takayama loves jade」被笑翻

台南「英文翻譯」出包？台南市國際龍舟賽昨晚祭江後在台南運河登場，活動上百攤特色美食、農產品及文創攤位，但被發現翻譯鬧笑話...

天降巨石！嘉義縣道159甲線40K封閉 預計明早6點搶通

嘉義縣山區因連續大雨，造成落石不斷，近日有逾1公噸巨石從天而降，將柏油路砸破大洞。縣府表示，為保護用路人行車安全，竹崎鄉...

2024台南國際龍舟錦標賽 6/6盛大開幕

全台歷史最悠久的龍舟賽事自6日至10日在台南運河安億橋至承天橋下熱鬧登場，現場並由「即將成真火舞團」帶來盛大的演出，爲2024台南國際龍舟錦標賽揭開華麗序幕。

捷運紅線「台南不做邁邁做」？南市議員批被高雄吃豆腐

台南捷運紅線原規畫和高雄捷運紅線在高雄湖內區串連，因軌道系統不同生變，台南確定不跨二仁溪，市議員今在議會批說，現在外界出...

黃仁勳喊需更多電 但台南光電被汙名化？黃偉哲：只有被罵

全台目前最熱門話題是輝達執行長黃仁勳、超微董事長蘇姿丰及美超微梁見後等國際科技巨頭齊聚台灣，民進黨台南市議員李宗翰在總質...

嘉縣有線電視只有「555元吃到飽方案」 議員：強迫大家硬吃

台灣偏鄉有線電視費率較都會區高，嘉義縣每月555元，只有吃到飽選項，是全台第6高。有議員今質詢指出，六都費率較鄉下便宜，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。