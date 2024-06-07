2024台南國際龍舟錦標賽 6/6盛大開幕

全台歷史最悠久的龍舟賽事自6日至10日在台南運河安億橋至承天橋下熱鬧登場，現場並由「即將成真火舞團」帶來盛大的演出，爲2024台南國際龍舟錦標賽揭開華麗序幕。

台南市長黃偉哲表示，台南市遵循傳統古禮祭江，向神明祈求賽程順利，今年龍舟錦標賽除了有97隊參賽隊伍，選手也多達2,212位，今年適逢台南400，舉辦國際龍舟賽事更具有文化傳承的特殊意義，在端午龍舟賽之後緊接著還有文博會、台灣設計展及棒球歷史展等大型展覽即將陸續登場。

南市體育局表示，台南龍舟賽是全台灣歷史最悠久的龍舟賽事，至今已超過300年，台南龍舟賽不僅堅持使用木船競賽，也依古禮於賽前舉行祭江敬告天地神明，祈求賽事圓滿順利。今年的台南國際龍舟錦標賽除了比賽以外，活動會場更有上百攤特色美食、農產品及文創攤位，現場更安排精彩的藝文表演與體驗活動區，讓來訪民眾可以玩立蛋、童玩，不僅可以隨興吃喝看比賽，也可買精緻的伴手禮回家。

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