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黃仁勳喊需更多電 但台南光電被汙名化？黃偉哲：只有被罵

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市議員李宗翰（右）為台南光電被汙名化抱不平，市長黃偉哲也認同。記者吳淑玲／翻攝
民進黨台南市議員李宗翰（右）為台南光電被汙名化抱不平，市長黃偉哲也認同。記者吳淑玲／翻攝

全台目前最熱門話題是輝達執行長黃仁勳、超微董事長蘇姿丰及美超微梁見後等國際科技巨頭齊聚台灣，民進黨台南市議員李宗翰在總質詢時指出，全台都因為黃仁勳感到驕傲的時候，台灣是否應該感謝台南貢獻綠電？黃仁勳表達出台灣若要持續發展半導體就需要更多的電力，但缺電找台南幫大家發電，但卻被汙名化，黃偉哲說，沒有感謝台南反而是罵台南，光電若有一些弊端會嚴查但不應用奇怪的理由打翻一船人。

李宗翰引用有媒體報導像七股漁電共生等抗議的形式被全台知悉，但當黃仁勳明確表達出台灣若要持續發展半導體就需要更多的電力，台南幫大家發電，尤其綠電是讓電子產品能夠折抵進入歐盟跟美國碳稅取得優勢的關鍵，而能賣到全世界，全台都因為半導體替台灣爭光而感到驕傲時，光電卻因為少數人的弊端成為另一種嫌惡設施。

李宗翰說，台南綠能第一，但「只有缺電才想到台南這完全沒有公道」，有些人不是反光電不是反綠能，但要求不要蓋在住家附近，因為支持綠電就會有奇怪的聲音，被懷疑拿到什麼好處，投以異樣眼光。

黃偉哲說，不只沒有感謝台南反而是罵台南，他認同議員的說法，台南付出的犧牲不應該被埋沒，台灣的用電台南貢獻卓著，但在綠能光電周邊的民眾，被投以異樣的眼光，也很不捨，

黃偉哲坦言光電若有產生一些弊端，甚至因為回饋金或農漁業本身競爭土地的關係而產生糾紛，但台南的光電不應該用奇怪的理由打翻一船人，成為因此被汙名化的理由，未來機制可以檢討並處理，不法情事該辦就辦。市府這幾年密切觀察，台南農產和漁產並沒有顯著減少，但若有外界質疑的良田和魚塭變成光電場，會去審慎注意，另被質疑埋爐碴也都有去查，但至今沒有查到一場違法。

李宗翰說，最大的問題就是各種被巧立名目的回饋金，導致地方勢力藉勢藉端。其實只要參考國軍回饋金的機制直接撥入區公所管制，未來要恢復受損的道路、農漁產的損失甚至各種宮廟社團及鄰里活動，當所有帳戶公開透明就能有效的減少不法情事也才可以真正洗刷汙名。

李宗翰也說，爭取Nvidia(輝達)設廠，重點不單是需要水源、電能的供給，而是爭取整個台灣產業鏈的團體戰，這也是黃仁勳跟蘇姿丰回來台灣參加computex的原因之一，建議後壁、白河達400公頃以上的台糖用地，不僅近嘉義高鐵站或高速公路，交通便利，串連嘉義太保到南科區的供應鏈。

半導體 台南 黃偉哲

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