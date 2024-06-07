快訊

他見賣場這台「懷舊電扇」逾5千元直呼好貴 過來人曝2優勢：值得

養小孩4階段根本是錢坑！「從出生到大學畢業」至少X百萬

AI指考能上台大醫科嗎？網紅實測「數學分數墊底」 僅能錄取2系

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣有線電視只有「555元吃到飽方案」 議員：強迫大家硬吃

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣有線電視只有555元吃到飽方案，議員何子凡今在定期會質疑，費率較鄰近縣市高，且應提出多元選台方案。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣有線電視只有555元吃到飽方案，議員何子凡今在定期會質疑，費率較鄰近縣市高，且應提出多元選台方案。記者黃于凡／翻攝

台灣偏鄉有線電視費率較都會區高，嘉義縣每月555元，只有吃到飽選項，是全台第6高。有議員今質詢指出，六都費率較鄉下便宜，違背「資訊平權」理念，且應讓消費者可選台，而非強迫全部買單。縣府表示，費率參考民調結果，經委員會審查通過，今年底審查會納入意見。

議員何子凡說，鄉下人沒事就只能看電視，有線電視費率卻比都會區高，花蓮縣590元、金門縣585元、台東縣575元、新竹縣570元，苗栗縣560元、嘉義縣555元，六都費率約為500元出頭，且嘉義縣家戶所得全台最低，費率卻是全台第6高，違背數位平權理念。

何子凡也說，在相同業者經營下，嘉縣有線電視費率555元，只有吃到飽方案，但鄰近嘉市收費540元，還有200多元選配方案，目前只有花東和離島無法選擇方案，質疑縣民得硬吃555元吃到飽方案，且參與審查會議的消費者保護團體代表只有1人太少，應研議增加。

副縣長劉培東擔任有線電視審查諮詢委員會召集人，劉說，嘉義縣幅員遼闊，業者經營成本高，且資訊發達後改變習慣，有線電視訂戶減少，對業者經營產生困難，業者多次表達漲價意願，但在他近年主持會議下，都擋住業者不要漲價，將納入意見在審查委員會充分討論。

新聞處長楊浩茹說，嘉義縣有線電視有2家業者，海線是大揚電視台、山線是國聲電視台，訂閱戶各約3.5萬戶、2.9萬戶，審查費率前經民調程序，整理資料後送至費率審查會議參考，嘉義縣用戶多傾向選擇吃到飽，消費者保護團體代表由消費者文教基金會推薦，將研議增加。

吃到飽 嘉義 消費者

延伸閱讀

嘉義縣代理教師素質良莠不齊 資深校長不願留在大校

嘉縣落水屍身分難辨 警方靠西裝褲「一串代碼」找到人

與梁見後有聯繫管道 翁章梁：爭取美超微嘉縣設廠

中市宮廟至嘉縣梅山玉虛宮進香 男乩身突倒地送醫不治

相關新聞

嘉縣有線電視只有「555元吃到飽方案」 議員：強迫大家硬吃

台灣偏鄉有線電視費率較都會區高，嘉義縣每月555元，只有吃到飽選項，是全台第6高。有議員今質詢指出，六都費率較鄉下便宜，...

鋪路後變矮！西拉雅大道分隔島快不見 改善工程流標3次

台南市西拉雅大道、目加溜灣大道經過善化區蓮潭里，是台一線通往南科園區的要道，長期因交通頻繁造成路面不平惹民怨，市府爭取前...

台南貧婦欠6000元罰款遭強制執行 全家4人竟有3人患重病

台南市下營區某婦人積欠6千元罰鍰將被強制執行，因婦人家庭成員4人中有3人患重病無工作能力，經濟不佳無力清償罰鍰。市府社會...

南市開挖2光電場 查無不法

力暘集團光電弊案4月起訴，有議員另質疑力暘開發的案場，回填地基時涉違法埋營業廢棄物，市府近期到七股的場址實勘、開挖，發現...

台86線遭倒垃圾 環境、治安死角

台南列管大型非法棄置廢棄物多達157場，東西向台86線是通往高鐵及沙崙綠能科學園區的重要道路，有議員昨質詢指出，仁德段沿...

台南國際龍舟錦標賽開幕 黃偉哲邀蘇姿丰、黃仁勳賞龍舟

2024台南市國際龍舟錦標賽今晚起一連5天將在台南運河登場，市長黃偉哲晚間6點依古禮主持祭江儀式、7點正式開幕，並由「即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。