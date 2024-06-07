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鋪路後變矮！西拉雅大道分隔島快不見 改善工程流標3次

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
路平專案只改善路面，分隔島沒有一併處理，結果高度不夠，漸無阻絕效果，改善工程流標三次。圖／蓮潭里長陳紫晶提供
路平專案只改善路面，分隔島沒有一併處理，結果高度不夠，漸無阻絕效果，改善工程流標三次。圖／蓮潭里長陳紫晶提供

台南市西拉雅大道、目加溜灣大道經過善化區蓮潭里，是台一線通往南科園區的要道，長期因交通頻繁造成路面不平惹民怨，市府爭取前瞻計畫約1億元執行路平專案，去年完工，但當地民眾質疑，採汽機車分道行駛的西拉雅大道，車道間原有分隔島阻絕，但重新鋪設柏油後，陸橋汽機車道分隔島反而變矮，若車輛偏移車道沒有阻絕效果，恐造成危險，民眾盼盡速改善，但工程迄今已流標3次。

西拉雅大道陸橋下方就是台鐵南科車站，通勤族多，上下班尖峰時間車流量大，早年因鋪設路基的生爐石遇水容易膨脹，路面顛簸不平，還被用路人戲稱是「海波浪」，2014年就曾編列經費改善，2022年再投入近億元，進行目加溜灣及西拉雅大道基底層、道路、排水系統及人行環境改善，去年完工。

蓮潭里長陳紫晶指出，西拉雅大道路面刨除後重新鋪設，路面變得平整許多，但路面高度增加，原本汽機車分隔島並未同步改善，與高起路面抵銷，分隔島緣石越來越低，陸橋上幾乎與路面切齊，阻絕效果堪憂，前年就曾發生酒駕男開車跨越機慢車分隔島撞死人事件，這次路平專案後她向市府反應，工務局補助303萬給區公所改善，但迄今未有下文。

陳紫晶表示，路平專案不只改善原有路面，應該做整體規劃，分隔島問題其實可一併設計改善，經費部分也較充裕，當時沒一起做，現在僅補助區公所300餘萬，聽說已經流標三次，民眾都在問到底何時才能改善，給大家一條安全的路。

善化區公所表示，西拉雅大道陸橋汽機車分隔島兩側總長近2公里，經過多次路面鋪設後，緣石高度從15公分到5公分不等，而現行相關規定至少須達25公分，相關工程上網公告招標後，已流標三次，據了解是因廠商無模具可施作，加上考量成本不符就無人投標，目前正與設計公司討論修改施工方式，再行公告招標。

西拉雅大道陸橋上的汽機車分隔島，因路面多次鋪設，高度越來越低，阻絕效果堪慮，記者莊曜聰／攝影
西拉雅大道陸橋上的汽機車分隔島，因路面多次鋪設，高度越來越低，阻絕效果堪慮，記者莊曜聰／攝影

南科 路平專案 車道

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