台南貧婦欠6000元罰款遭強制執行 全家4人竟有3人患重病

台南市下營區某婦人積欠6千元罰鍰將被強制執行，因婦人家庭成員4人中有3人患重病無工作能力，經濟不佳無力清償罰鍰。市府社會局及下營區長李宗翰昨前往該家戶訪視，並提供2萬元急難救助金及粽子、尿布、麵條等生活物資，同時協助申請居家服務，以減輕該婦女經濟及照顧壓力。

社會局指出，經了解該家戶目前領有政府社褔補助，婦人所積欠的6千元罰鍰已有善心民眾協助繳清，由於該家戶成員中有失能及身心障礙者，社會局除先提供急難救助金和生活物資，當下也安排照管中心專員評估長照資源，後續將視案家需求提供長照服務，以減緩婦人照顧壓力。

另對於該家戶中有就業能力成員，將透過社勞政聯合促進就業服務計畫，與就業服務中心合作，協助媒合工作機會。

社會局長盧禹璁指出，南市府為落實「照顧弱勢優先」，讓需要幫助的人能得到最即時的服務，在全市成立12處社會福利服務中心，民眾若家中遭逢變故或生活需要協助可就近至各社福中心或洽詢社會局06-2993992或撥打1999市民專線求助。