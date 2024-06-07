端午連假台南今起交通熱點交管、「取締酒駕大執法」
台南警方針對端午節連假，今天起連續4天夜間「取締酒後駕車大執法」、白天則在高速公路交流道等重要路口實施交管與車流疏導、並提醒民眾小心、配合交管人員指引避免交通壅塞。
因預估連假前2天上午9點至下午1點，永康、大灣交流道周邊道路湧現出遊車潮，連假最後一天下午3點起收假車潮，警方將對交流道周邊車流監控，減少壅塞。今天起白天在永康、大灣2處交流道及台1線與台20線等12處熱點實施交通疏導，提醒民眾錯開賦歸車潮。
永康警方表示，今年已執行取締酒駕專案56場次，共查獲酒駕314件，這次專案大執法整合運用守望、巡邏及路檢等勤務方式，針對易酒駕及危險駕車路段，採用封閉式路檢取締惡性重大交通違規，跨區域聯合威力巡邏，聯外道路守望，提高見警率防止犯罪。
警方說，高速公路匝道如果儀控造成車流回堵，立即疏導改道，遇交通事故立即排除，並強化相關單位橫向聯繫，配合交通警察大隊及大台南智慧交控中心監看轄區車流動態，壅塞或事故發生即時通報，警廣電台也播報最新路況訊息，提醒及早改道。
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