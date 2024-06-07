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南市開挖2光電場 查無不法

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
台南有議員質疑力暘集團的光電案場地下涉非法埋廢棄物，南市環保局近日會同相關單位開挖兩個案場，檢測後未發現不法。圖／讀者提供
台南有議員質疑力暘集團的光電案場地下涉非法埋廢棄物，南市環保局近日會同相關單位開挖兩個案場，檢測後未發現不法。圖／讀者提供

力暘集團光電弊案4月起訴，有議員另質疑力暘開發的案場，回填地基時涉違法埋營業廢棄物，市府近期到七股的場址實勘、開挖，發現些許磚塊，帶回檢測後昨宣布沒任何廢棄物。環保局表示，今年會排程盤查光電案場；力暘能源昨聲明，「絕無任何違法填土及掩埋廢棄物」。

環保局長許仁澤說，台南共680多家光電案場，去年稽查10多家，今年再盤查其他案場，若發現回填卻沒有申請情形，就會全面開挖，並釐清是否符合興辦事業計畫，一旦確認違法，即要求業者恢復原狀，並依相關法令開罰。

市議員林燕祝日前質疑力暘公司旗下占地約20公頃的天英、天柱2個案場，未依規定提送興辦事業計畫，且沒有申請填土，下方還掩埋營業廢棄物，疑掩埋廢棄物營利。

南市環保局、經發局等人員上周前往位於七股區「天柱05」、「天英42」案場，各開挖3點，在天英的挖點發現些許磚塊，經查非廢棄物，其餘的挖點也都查無異狀；許仁澤表示，2處案場清查結果合格，沒有任何廢棄物。

力暘集團聲明表示，因應市議員林燕祝檢舉一事，即派員與市府相關單位會勘，配合實地鑽探等作業，同步提供施工前的基地照片與歷史資料作為佐證說明，調查結果證實並無不法，「本公司施工過程一切遵守政府法規，絕無任何違法填土及掩埋廢棄物等情事」。

廢棄物 環保局長 議員

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